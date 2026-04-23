 Обстріл Миколаївської області 22 квітня

Росіяни чотири рази били FPV-дронами по громадах Миколаївщини за добу

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото МикВісті, ілюстраційне

На Миколаївщині зафіксували чотири атаки FPV-дронами по громадах Миколаївського району.

Про це 23 квітня повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

За даними ОВА, учора війська РФ чотири рази атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що 21 квітня війська РФ чотири рази атакували FPV-дронами Очаківську громаду на Миколаївщині.

Слід зазначити, що Очаківська та Куцурубська громади Миколаївської області регулярно потрапляють під російські атаки. Найчастіше ці населені пункти обстрілюють артилерією та атакують FPV-дронами, зокрема через їхнє розташування на узбережжі та близькість до лінії бойових дій.

Останні новини про: Війна в Україні

Дрон вдарив по авто волонтера, який розвозив хліб у Херсоні
Корабель для розмінування від Нідерландів назвуть «Генічеськ» — на честь судна, втраченого біля Кінбурнської коси
Стало відомо, коли через відновлену «Дружбу» планують транспортувати нафту

Дрон вдарив по авто волонтера, який розвозив хліб у Херсоні

У Раді заявили, що не розглядають відставку глави МВС Клименка