Росіяни чотири рази били FPV-дронами по громадах Миколаївщини за добу

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото МикВісті, ілюстраційне

На Миколаївщині зафіксували чотири атаки FPV-дронами по громадах Миколаївського району.

Про це 23 квітня повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

За даними ОВА, учора війська РФ чотири рази атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що 21 квітня війська РФ чотири рази атакували FPV-дронами Очаківську громаду на Миколаївщині.

Слід зазначити, що Очаківська та Куцурубська громади Миколаївської області регулярно потрапляють під російські атаки. Найчастіше ці населені пункти обстрілюють артилерією та атакують FPV-дронами, зокрема через їхнє розташування на узбережжі та близькість до лінії бойових дій.