У Раді заявили, що не розглядають відставку глави МВС Клименка
- Марія Хаміцевич
8:02, 23 квітня, 2026
У Верховній Раді України не розглядають питання зміни міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.
Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.
За його словами, окремі народні депутати намагаються політизувати стрілянину в Голосіївському районі Києва, однак такі дії є безпідставними.
«Бачимо як окремі народні депутати намагаються політизувати теракт в Голосіївському районі Києва. Такі намагання є абсолютно безпідставними. Керівництво патрульної поліції пішло у відставку, винні постали перед судом, ніхто нікого не вигороджує, речі називаються своїми іменами», — Давид Арахамія.
Давид Арахамія зазначив, що Міністерство внутрішніх справ відреагувало на ситуацію, провело необхідні перевірки та запустило внутрішні процедури.
«Станом на зараз питання зміни глави МВС Верховною Радою не розглядається», — додав він.
Водночас після стрілянини в Києві у парламенті зареєстрували постанову про відставку очільника МВС.
Теракт у Києві 18 квітня
Нагадаємо, що вдень 18 квітня у Голосіївському районі чоловік відкрив вогонь по перехожих, після чого забарикадувався в супермаркеті та взяв у заручники відвідувачів. Поліція близько 40 хвилин вела з ним переговори, однак після того, як він убив одного із заручників, правоохоронці розпочали штурм і ліквідували нападника.
Слідство встановило, що події почалися з побутового конфлікту — чоловік вистрілив у бік сусіда з травматичної зброї. Після цього він перейшов до стрілянини по випадкових людях і захоплення заручників. Кримінальне провадження відкрито за статтею про теракт.
За даними правоохоронців, стрілець — уродженець Москви, який тривалий час проживав на Донеччині. Раніше він уже мав проблеми із законом. У ЗМІ з посиланням на джерела повідомлялося, що йдеться про Дмитра Васильченкова 1968 року народження.
Відомо також, що він мав зареєстрований карабін. У грудні 2025 року чоловік продовжив дозвіл на його використання, надавши довідку про психічний стан. Окремо слідство перевіряє, хто видав цей документ.
Після інциденту керівник департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков подав у відставку. Це сталося після появи відео, на якому видно, як поліцейські відходять із місця події під час стрілянини, залишаючи цивільного під обстрілом.
Останні новини про: Теракт
