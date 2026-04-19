У Чернігові затримали чоловіка, який стріляв зі стартового пістолета на вулиці

У Чернігові поліція затримала чоловіка зі стартовим пістолетом. Фото: Нацполіція

У Чернігові поліція затримала чоловіка, який стріляв зі стартового пістолета на вулиці.

Про це повідомили в поліції Чернігівської області.

Раніше в місцевих медіа з’являлася інформація про стрілянину, зокрема нібито по дітях. У поліції зазначили, що ці дані не підтвердилися. Постраждалих унаслідок інциденту немає.

За інформацією правоохоронців, двоє чоловіків із ознаками алкогольного сп’яніння йшли вулицею, і один із них здійснив кілька пострілів у повітря зі стартового пістолета.

Зазначається, що 23-річного чоловіка затримали. За фактом події відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Наразі готується повідомлення про підозру.

Теракт у Києві 18 квітня

У Києві 18 квітня сталася стрілянина в Голосіївському районі. Невідомий відкрив вогонь по людях.

Чоловік, який відкрив стрілянину, захопив заручників супермаркеті. Під час затримання він стріляв у поліцейських.

Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що через стрілянину загинули п’ятеро людей, ще десятеро отримали поранення та були госпіталізовані. Правоохоронцям вдалося врятувати чотирьох заручників.

Офіційно його особу не називали, але «УП» з посиланням на джерела писала, що це Васильченков Дмитро Васильович 1968 року народження. Він народився в Москві, має громадянство України, раніше проживав у Бахмуті Донецької області.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доручив голові Національної поліції Івану Вигівському провести службове розслідування щодо дій правоохоронців під час теракту в Києві 18 квітня.

Потім стало відомо, що начальник департаменту патрульної поліції Міністерства внутрішніх справ Євгеній Жуков подав у відставку.