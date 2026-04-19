У Чернігові затримали чоловіка, який стріляв зі стартового пістолета на вулиці
- Новини України
-
•
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
20:50, 19 квітня, 2026
-
У Чернігові поліція затримала чоловіка, який стріляв зі стартового пістолета на вулиці.
Про це повідомили в поліції Чернігівської області.
Раніше в місцевих медіа з’являлася інформація про стрілянину, зокрема нібито по дітях. У поліції зазначили, що ці дані не підтвердилися. Постраждалих унаслідок інциденту немає.
За інформацією правоохоронців, двоє чоловіків із ознаками алкогольного сп’яніння йшли вулицею, і один із них здійснив кілька пострілів у повітря зі стартового пістолета.
Зазначається, що 23-річного чоловіка затримали. За фактом події відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Наразі готується повідомлення про підозру.
Теракт у Києві 18 квітня
У Києві 18 квітня сталася стрілянина в Голосіївському районі. Невідомий відкрив вогонь по людях.
Чоловік, який відкрив стрілянину, захопив заручників супермаркеті. Під час затримання він стріляв у поліцейських.
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що через стрілянину загинули п’ятеро людей, ще десятеро отримали поранення та були госпіталізовані. Правоохоронцям вдалося врятувати чотирьох заручників.
Офіційно його особу не називали, але «УП» з посиланням на джерела писала, що це Васильченков Дмитро Васильович 1968 року народження. Він народився в Москві, має громадянство України, раніше проживав у Бахмуті Донецької області.
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доручив голові Національної поліції Івану Вигівському провести службове розслідування щодо дій правоохоронців під час теракту в Києві 18 квітня.
Потім стало відомо, що начальник департаменту патрульної поліції Міністерства внутрішніх справ Євгеній Жуков подав у відставку.
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.