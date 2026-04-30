 Судитимуть жителя Одеської області, який готував теракт у Миколаєві

  • четвер

    30 квітня, 2026

  • 10.7°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 30 квітня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 10.7° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Справу одесита, якого підозрюють у підготовці теракту у Миколаєві, передали в суд

До суду скерували обвинувальний акт щодо 20-річного мешканця Одеської області. Він готував терористичний акт у Миколаєві у жовтні 2025 року.

Про це 28 квітня повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними слідства, російські спецслужби завербували чоловіка, коли той шукав «легкий заробіток» у Telegram-каналах. Після цього йому надали інструкції для виготовлення вибухового пристрою.

20-річний мешканець Одещини, який готував теракт у Миколаєві. Фото: Прокуратура України

За інформацією правоохоронців, підозрюваний мав замаскувати вибухівку під вогнегасник, спорядити її металевими гайками для посилення ураження та залишити за визначеними координатами у Миколаєві.

«Контррозвідка СБУ поетапно документувала діяльність агента та затримала його на фінальному етапі підготовки злочину. Під час обшуків в орендованій квартирі вилучили недороблений вибуховий пристрій і смартфон із доказами співпраці з окупантами», – йдеться в повідомленні.

Наразі чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що в Одесі перед судом постане військова психологиня, яку обвинувачують у корупції.

новини
новини
новини
новини
новини
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

