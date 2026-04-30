Справу одесита, якого підозрюють у підготовці теракту у Миколаєві, передали в суд

До суду скерували обвинувальний акт щодо 20-річного мешканця Одеської області. Він готував терористичний акт у Миколаєві у жовтні 2025 року.

Про це 28 квітня повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними слідства, російські спецслужби завербували чоловіка, коли той шукав «легкий заробіток» у Telegram-каналах. Після цього йому надали інструкції для виготовлення вибухового пристрою.

20-річний мешканець Одещини, який готував теракт у Миколаєві.

За інформацією правоохоронців, підозрюваний мав замаскувати вибухівку під вогнегасник, спорядити її металевими гайками для посилення ураження та залишити за визначеними координатами у Миколаєві.

«Контррозвідка СБУ поетапно документувала діяльність агента та затримала його на фінальному етапі підготовки злочину. Під час обшуків в орендованій квартирі вилучили недороблений вибуховий пристрій і смартфон із доказами співпраці з окупантами», – йдеться в повідомленні.

Наразі чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

