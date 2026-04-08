 В Одесі через хабар судитимуть військову психологиню

  • середа

    8 квітня, 2026

  • 6.4°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 8 квітня , 2026 середа

  • Миколаїв • 6.4° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

$4 тис. за переведення в тил: в Одесі судитимуть військову психологиню

В Одесі перед судом постане військова психологиня, яку обвинувачують у корупції. Вона обіцяла оформити документи, аби військовослужбовець служив в тилу, а не на передовій.

За даними слідства, жінка вимагала чотири тисячі доларів від знайомих військовослужбовця за сприяння в його переведенні із зони бойових дій до тилового підрозділу. Йшлося про оформлення документів для проходження служби в одній із військових частин міста або області без направлення на передову.

Крім цього, обвинувачена нібито обіцяла у подальшому допомогти з оформленням документів для звільнення зі служби та зняття військового з обліку. Вона запевняла, що має необхідні зв’язки та може вплинути на рішення посадових осіб військової частини.

Зазначається, що у січні цього року правоохоронці затримали жінку у її квартирі під час отримання другої частини неправомірної вигоди — 2,5 тисячі доларів.

Раніше повідомлялось, що в поліції заявили про викриття масштабних зловживань в системі охорони здоров’я: близько 70 обшуків по всій Україні, 18 підозрюваних і понад 100 мільйонів гривень збитків.

Останні новини про: Війна в Україні

Реклама
Читайте також:
новини
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

