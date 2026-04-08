$4 тис. за переведення в тил: в Одесі судитимуть військову психологиню
- Світлана Іванченко
19:53, 08 квітня, 2026
В Одесі перед судом постане військова психологиня, яку обвинувачують у корупції. Вона обіцяла оформити документи, аби військовослужбовець служив в тилу, а не на передовій.
За даними слідства, жінка вимагала чотири тисячі доларів від знайомих військовослужбовця за сприяння в його переведенні із зони бойових дій до тилового підрозділу. Йшлося про оформлення документів для проходження служби в одній із військових частин міста або області без направлення на передову.
Крім цього, обвинувачена нібито обіцяла у подальшому допомогти з оформленням документів для звільнення зі служби та зняття військового з обліку. Вона запевняла, що має необхідні зв’язки та може вплинути на рішення посадових осіб військової частини.
Зазначається, що у січні цього року правоохоронці затримали жінку у її квартирі під час отримання другої частини неправомірної вигоди — 2,5 тисячі доларів.
