$4 тис. за переведення в тил: в Одесі судитимуть військову психологиню

В Одесі через хабар судитимуть військову психологиню. Фото: Прокуратура Одеської області

В Одесі перед судом постане військова психологиня, яку обвинувачують у корупції. Вона обіцяла оформити документи, аби військовослужбовець служив в тилу, а не на передовій.

За даними слідства, жінка вимагала чотири тисячі доларів від знайомих військовослужбовця за сприяння в його переведенні із зони бойових дій до тилового підрозділу. Йшлося про оформлення документів для проходження служби в одній із військових частин міста або області без направлення на передову.

В Одесі через хабар судитимуть військову психологиню. Фото: Прокуратура Одеської області В Одесі через хабар судитимуть військову психологиню. Фото: Прокуратура Одеської області

Крім цього, обвинувачена нібито обіцяла у подальшому допомогти з оформленням документів для звільнення зі служби та зняття військового з обліку. Вона запевняла, що має необхідні зв’язки та може вплинути на рішення посадових осіб військової частини.

Зазначається, що у січні цього року правоохоронці затримали жінку у її квартирі під час отримання другої частини неправомірної вигоди — 2,5 тисячі доларів.

Раніше повідомлялось, що в поліції заявили про викриття масштабних зловживань в системі охорони здоров’я: близько 70 обшуків по всій Україні, 18 підозрюваних і понад 100 мільйонів гривень збитків.