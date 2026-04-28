Миколаївщину знову накриють нічні заморозки
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
20:15, 28 квітня, 2026
-
Синоптики попереджають про погіршення погодних умов у Миколаївській області.
За даними Миколаївський обласний центр з гідрометеорології, уночі та вранці 29, 30 квітня і 1 травня прогнозують сильні заморозки.
Температура повітря в області опускатиметься до 0–3° морозу. Через це оголошено ІІ рівень небезпечності — помаранчевий.
29 квітня по області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північний, 5–10 м/с. Удень повітря прогріється до +11…+16°С.
У Миколаєві вночі прогнозують 0–2°С морозу, вдень — близько +13…+15°С. Синоптики закликають мешканців і аграріїв врахувати погодні умови через ризик пошкодження ранніх посівів і садових рослин.
Нагадаємо, що синоптики прогнозують, що квітень в Миколаївській області буде помірно теплим та без сильних опадів.
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.