Миколаївщину знову накриють нічні заморозки

Центр Миколаєва. Ілюстративне фото: МикВісті

Синоптики попереджають про погіршення погодних умов у Миколаївській області.

За даними Миколаївський обласний центр з гідрометеорології, уночі та вранці 29, 30 квітня і 1 травня прогнозують сильні заморозки.

Температура повітря в області опускатиметься до 0–3° морозу. Через це оголошено ІІ рівень небезпечності — помаранчевий.

29 квітня по області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північний, 5–10 м/с. Удень повітря прогріється до +11…+16°С.

У Миколаєві вночі прогнозують 0–2°С морозу, вдень — близько +13…+15°С. Синоптики закликають мешканців і аграріїв врахувати погодні умови через ризик пошкодження ранніх посівів і садових рослин.