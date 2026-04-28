 На Миколаївщині очікуються сильні заморозки

Миколаївщину знову накриють нічні заморозки

Центр Миколаєва. Ілюстративне фото: МикВісті

Синоптики попереджають про погіршення погодних умов у Миколаївській області.

За даними Миколаївський обласний центр з гідрометеорології, уночі та вранці 29, 30 квітня і 1 травня прогнозують сильні заморозки.

Температура повітря в області опускатиметься до 0–3° морозу. Через це оголошено ІІ рівень небезпечності — помаранчевий.

29 квітня по області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північний, 5–10 м/с. Удень повітря прогріється до +11…+16°С.

У Миколаєві вночі прогнозують 0–2°С морозу, вдень — близько +13…+15°С. Синоптики закликають мешканців і аграріїв врахувати погодні умови через ризик пошкодження ранніх посівів і садових рослин.

Нагадаємо, що синоптики прогнозують, що квітень в Миколаївській області буде помірно теплим та без сильних опадів.

Останні новини про: Миколаївщина

Три університети Миколаївщини потрапили до рейтингу найцитованіших вишів України: що відомо
Чоловіка затисло бетонною плитою під час робіт на Миколаївщині: його визволили рятувальники
У податковій Миколаївщини з’явився переклад жестовою мовою
Читайте також:
новини
На Одещині за ₴30 млн укриття в ліцеї перетворять на коворкінг

Світлана Іванченко
новини
Миколаївців запрошують взяти участь в опитуванні про культурне життя міста

Світлана Іванченко
новини
Великий металевий циліндр у Миколаєві встановили без погодження й чіткого сенсу: п’ять років «стояв десь у гаражі»

Аліса Мелік-Адамян
новини
Три дитячих садки у Миколаєві пропонують ліквідувати: там немає укриттів

Юлія Лук’яненко
новини
У Фонді держмайна назвали нові строки продажу Миколаївського глиноземного заводу — до кінця року

Юлія Лук’яненко
КУЛЬТУРА

Миколаївців запрошують взяти участь в опитуванні про культурне життя міста

1 година тому

На Одещині за ₴30 млн укриття в ліцеї перетворять на коворкінг

Головне сьогодні