У податковій Миколаївщини з’явився переклад жестовою мовою

Перекладачки жестової мови. Ілюстративне фото: СуспільнеПерекладачки жестової мови. Ілюстративне фото: Суспільне

У підрозділах податкової служби Миколаївської області запрацював сервіс перекладу жестової мови для людей із порушенням слуху.

Про це повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби.

Тепер відвідувачі можуть отримати консультації з питань податків за допомогою перекладача жестової мови. Сервіс працює у співпраці з Українським товариством глухих.

Щоб скористатися послугою, потрібно відсканувати QR-код — після цього відкривається відеозв’язок із перекладачем.

Послуга вже доступна в центрах обслуговування платників та в Офісі податкових консультантів Головного управління ДПС у Миколаївській області.

Нагадаємо, що на автостанції «Старосінна» в Одесі запровадили сервіс перекладу жестовою мовою. За допомогою QR-коду можна зв'язатися з перекладачем, який допоможе при придбанні квитка.

Останні новини про: Миколаївщина

Підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴340 млн податку на прибуток
Три університети Миколаївщини потрапили до рейтингу найцитованіших вишів України: що відомо
Чоловіка затисло бетонною плитою під час робіт на Миколаївщині: його визволили рятувальники
Реклама
Читайте також:
новини
На Одещині за ₴30 млн укриття в ліцеї перетворять на коворкінг

Світлана Іванченко
новини
Миколаївців запрошують взяти участь в опитуванні про культурне життя міста

Світлана Іванченко
новини
Великий металевий циліндр у Миколаєві встановили без погодження й чіткого сенсу: п’ять років «стояв десь у гаражі»

Аліса Мелік-Адамян
новини
Три дитячих садки у Миколаєві пропонують ліквідувати: там немає укриттів

Юлія Лук’яненко
новини
У Фонді держмайна назвали нові строки продажу Миколаївського глиноземного заводу — до кінця року

Юлія Лук’яненко
Останні новини про: Миколаївщина

Чоловіка затисло бетонною плитою під час робіт на Миколаївщині: його визволили рятувальники
Три університети Миколаївщини потрапили до рейтингу найцитованіших вишів України: що відомо
Підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴340 млн податку на прибуток

Три дитячих садки у Миколаєві пропонують ліквідувати: там немає укриттів

Миколаївців запрошують взяти участь в опитуванні про культурне життя міста

6 годин тому

Влада Вознесенська відзвітувала: дітей, які отруїлися у дитсадку, вже виписали з лікарні

Головне сьогодні