У податковій Миколаївщини з’явився переклад жестовою мовою

Перекладачки жестової мови. Ілюстративне фото: Суспільне

У підрозділах податкової служби Миколаївської області запрацював сервіс перекладу жестової мови для людей із порушенням слуху.

Про це повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби.

Тепер відвідувачі можуть отримати консультації з питань податків за допомогою перекладача жестової мови. Сервіс працює у співпраці з Українським товариством глухих.

Щоб скористатися послугою, потрібно відсканувати QR-код — після цього відкривається відеозв’язок із перекладачем.

Послуга вже доступна в центрах обслуговування платників та в Офісі податкових консультантів Головного управління ДПС у Миколаївській області.

Нагадаємо, що на автостанції «Старосінна» в Одесі запровадили сервіс перекладу жестовою мовою. За допомогою QR-коду можна зв'язатися з перекладачем, який допоможе при придбанні квитка.