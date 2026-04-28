У податковій Миколаївщини з’явився переклад жестовою мовою
- Світлана Іванченко
18:16, 28 квітня, 2026
У підрозділах податкової служби Миколаївської області запрацював сервіс перекладу жестової мови для людей із порушенням слуху.
Про це повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби.
Тепер відвідувачі можуть отримати консультації з питань податків за допомогою перекладача жестової мови. Сервіс працює у співпраці з Українським товариством глухих.
Щоб скористатися послугою, потрібно відсканувати QR-код — після цього відкривається відеозв’язок із перекладачем.
Послуга вже доступна в центрах обслуговування платників та в Офісі податкових консультантів Головного управління ДПС у Миколаївській області.
Нагадаємо, що на автостанції «Старосінна» в Одесі запровадили сервіс перекладу жестовою мовою. За допомогою QR-коду можна зв'язатися з перекладачем, який допоможе при придбанні квитка.
