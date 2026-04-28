Влада Вознесенська відзвітувала: дітей, які отруїлися у дитсадку, вже виписали з лікарні

Влада Вознесенська повідомила, що дітей після отруєння у дитсадку вже виписали. Ілюстративне фото: Вознесенська лікарня

У мерії Вознесенська заявили, що стабілізували ситуацію із захворюванням дітей на гостру кишкову інфекцію. Усіх маленьких пацієнтів станом на 28 квітня вже виписали з лікарні у задовільному стані.

У повідомленні зазначається, що, за результатами лабораторних та епідеміологічних перевірок у воді, харчових продуктах і серед працівників освітніх закладів небезпечних збудників або порушень не виявили.

Влада запевняє, що ситуація наразі стабільна і загрози подальшого поширення інфекції немає. Водночас у ліцеї №8 ще тривають додаткові лабораторні дослідження — про їх результати пообіцяли повідомити окремо.

«Ситуація оцінюється як стабільна, загроз для подальшого поширення інфекції не зафіксовано. Ситуація залишається на контролі епідеміологічної служби», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що випадки гострого гастроентероколіту серед дітей перебувають під контролем епідеміологів та фахівців ДУ «Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

Нагадаємо, що у Вознесенську до лікарні звернулися батьки 11 дітей, які ходять до дитсадку. У них виявили гастроентереколіт. Поліція розпочала розслідування.