Влада Вознесенська відзвітувала: дітей, які отруїлися у дитсадку, вже виписали з лікарні
- Новини Миколаєва
- Світлана Іванченко
12:30, 28 квітня, 2026
У мерії Вознесенська заявили, що стабілізували ситуацію із захворюванням дітей на гостру кишкову інфекцію. Усіх маленьких пацієнтів станом на 28 квітня вже виписали з лікарні у задовільному стані.
У повідомленні зазначається, що, за результатами лабораторних та епідеміологічних перевірок у воді, харчових продуктах і серед працівників освітніх закладів небезпечних збудників або порушень не виявили.
Влада запевняє, що ситуація наразі стабільна і загрози подальшого поширення інфекції немає. Водночас у ліцеї №8 ще тривають додаткові лабораторні дослідження — про їх результати пообіцяли повідомити окремо.
«Ситуація оцінюється як стабільна, загроз для подальшого поширення інфекції не зафіксовано. Ситуація залишається на контролі епідеміологічної служби», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що випадки гострого гастроентероколіту серед дітей перебувають під контролем епідеміологів та фахівців ДУ «Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».
Нагадаємо, що у Вознесенську до лікарні звернулися батьки 11 дітей, які ходять до дитсадку. У них виявили гастроентереколіт. Поліція розпочала розслідування.
