 Пожежі у Миколаївській області 27 квітня

На Миколаївщині за добу сталося 10 пожеж: горіли будинки, авто та магазин

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Протягом доби 27 квітня у Миколаївській області сталися 10 пожеж, п’ять із них — у житловому секторі.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У Первомайському районі в селі Криве Озеро горіла покрівля гаража — вогонь охопив 60 квадратних метрів. У Баштанському районі зайнялися господарча споруда у селі Добре та будівля, яка не експлуатується, у Снігурівці.

У Миколаївському районі в селі Тернувате загорівся нежитловий будинок. А у Вознесенську в квартирі багатоповерхівки підгоріла їжа на плиті — займання ліквідували самі власники до приїзду рятувальників.

Крім того, зафіксували пожежі автомобіля, сміття, внутрішнього оздоблення магазину та будівель. Два випадки сталися у Миколаєві, ще по одному — у селищі Троїцько-Сафонове та селі Баловне.

Нагадаємо, що за добу до цього в Миколаївській області рятувальники загасили 14 пожеж, із них сім — у житловому секторі.

