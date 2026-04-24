На Миколаївщині горіли будинки, сауна та очерет
- Новини Миколаєва
-
•
-
Марія Хаміцевич
-
•
-
14:03, 24 квітня, 2026
-
Протягом 23 квітня на території Миколаївської області рятувальники ліквідували шість пожеж. Із них три виникли в житловому секторі, ще три — на відкритих територіях.
Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
У Миколаєві загорівся дачний будинок, який не використовувався. Пожежу ліквідували на площі 20 квадратних метрів. У селі Панкратове Південноукраїнської громади горіла господарська споруда, прибудована до житлового будинку — там вогонь охопив 30 квадратних метрів, рятувальникам вдалося не допустити поширення полум’я на два житлові будинки.
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
В Очакові сталася пожежа сауни на території приватного домоволодіння — займання ліквідували на площі 32 квадратні метри.
Ще три випадки — горіння очерету та сміття: два зафіксували у Миколаєві, ще один — у селі Лиманське Миколаївського району.
Загалом до гасіння пожеж залучили 28 рятувальників і 7 одиниць спеціальної техніки.
Нагадаємо, що на Миколаївщині 22 квітня сталися чотири пожежі, три з них — у житловому секторі.
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.