 Пожежі у Миколаївській області 23 квітня

На Миколаївщині горіли будинки, сауна та очерет

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Протягом 23 квітня на території Миколаївської області рятувальники ліквідували шість пожеж. Із них три виникли в житловому секторі, ще три — на відкритих територіях.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У Миколаєві загорівся дачний будинок, який не використовувався. Пожежу ліквідували на площі 20 квадратних метрів. У селі Панкратове Південноукраїнської громади горіла господарська споруда, прибудована до житлового будинку — там вогонь охопив 30 квадратних метрів, рятувальникам вдалося не допустити поширення полум’я на два житлові будинки.

В Очакові сталася пожежа сауни на території приватного домоволодіння — займання ліквідували на площі 32 квадратні метри.

Ще три випадки — горіння очерету та сміття: два зафіксували у Миколаєві, ще один — у селі Лиманське Миколаївського району.

Загалом до гасіння пожеж залучили 28 рятувальників і 7 одиниць спеціальної техніки.

Нагадаємо, що на Миколаївщині 22 квітня сталися чотири пожежі, три з них — у житловому секторі.

Останні новини про: Пожежі

За добу на Миколаївщині сталося чотири пожежі: горіли будинки і суха трава
На Миколаївщині під час руху загорівся автомобіль
Пожежі на Миколаївщині за добу: горіли будинки та автомобіль
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві містяни поскаржились на «мертві» маршрути, де мало транспорту

Альона Коханчук
новини
У Будинку художника проходить виставка робіт авторки пам’ятника Шевченка у Миколаєві

Катерина Середа
новини
У електротранспорті Миколаєва запроваджують нові правила: на оплату QR-код 10 секунд

Альона Коханчук
новини
На Миколаївщині висаджують дерева у лісі, де вигоріло понад 150 га через війну

Даріна Мельничук
новини
Миколаїв до середини вересня отримає перший трамвай зі Швеції

Даріна Мельничук
«Слуга народу» заявила про необхідність розбудови партійних офісів на Миколаївщині

КУЛЬТУРА

У Будинку художника проходить виставка робіт авторки пам’ятника Шевченка у Миколаєві

2 години тому

Гранти на відкриття бізнесу та «all inclusive» у центрі підтримки ветеранів: як у Миколаєві допомагають військовим

Головне сьогодні