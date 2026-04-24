На Миколаївщині горіли будинки, сауна та очерет

Протягом 23 квітня на території Миколаївської області рятувальники ліквідували шість пожеж. Із них три виникли в житловому секторі, ще три — на відкритих територіях.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У Миколаєві загорівся дачний будинок, який не використовувався. Пожежу ліквідували на площі 20 квадратних метрів. У селі Панкратове Південноукраїнської громади горіла господарська споруда, прибудована до житлового будинку — там вогонь охопив 30 квадратних метрів, рятувальникам вдалося не допустити поширення полум’я на два житлові будинки.

В Очакові сталася пожежа сауни на території приватного домоволодіння — займання ліквідували на площі 32 квадратні метри.

Ще три випадки — горіння очерету та сміття: два зафіксували у Миколаєві, ще один — у селі Лиманське Миколаївського району.

Загалом до гасіння пожеж залучили 28 рятувальників і 7 одиниць спеціальної техніки.

Нагадаємо, що на Миколаївщині 22 квітня сталися чотири пожежі, три з них — у житловому секторі.