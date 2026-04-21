 Пожежі на Миколаївщині 20 квітня

  • вівторок

    21 квітня, 2026

  • 8.1°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 21 квітня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • 8.1° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

За добу на Миколаївщині сталося чотири пожежі: горіли будинки і суха трава

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

20 квітня на території Миколаївської області рятувальники ліквідували чотири пожежі, дві з яких виникли в житлових будинках.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У Миколаєві загорівся балкон на другому поверсі дев’ятиповерхівки. Пожежу ліквідували на площі 15 квадратних метрів, вогнеборцям вдалося не допустити поширення вогню на квартиру.

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНСПожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС
Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНСПожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС
Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНСПожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Ще одна пожежа сталася в селі Велика Солона Єланецької громади Вознесенського району — там загорівся одноповерховий житловий будинок. Вогонь охопив близько 80 квадратних метрів.

Окрім цього, зафіксували дві пожежі на відкритих територіях — горіли сміття та суха трава поблизу села Пересадівка Воскресенської громади та в Миколаєві.

До ліквідації пожеж залучили 20 рятувальників і 5 одиниць техніки. Також допомагали вогнеборці місцевої пожежної охорони села Пересадівка. Причини всіх загорянь наразі встановлюються.

Нагадаємо, що 18 квітня та вночі 19 квітня у Миколаївській області сталося три пожежі, одна з яких виникла внаслідок обстрілу та падіння уламків безпілотників.

0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

