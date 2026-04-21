СБУ та Нацполіція викрили ще 6 «ухилянтських схем» у різних регіонах України
- Таміла Ксьонжик
12:10, 21 квітня, 2026
Правоохоронці викрили шість нових схем ухилення від мобілізації, у різних регіонах України. Затримавши організаторів, які за суму від 2 до 20 тисяч доларів допомагали уникати служби або незаконно перетинати кордони.
Як повідомляє Служба безпеки України, найбільш масштабну схему викрили на Закарпатті, де організатор використовував систему автомобільного супроводу «водієм-розвідником» для перевірки блокпостів перед вивезенням клієнтів до кордону в Рахівському районі.
У Львівській та Дніпропетровській областях правоохоронці затримали посадовців, зокрема лікаря-психіатра та посередника, які торгували фальшивими довідками про інвалідність або непридатність до служби через вплив на членів експертних комісій та військово-лікарської комісії.
За даними слідства, одну з втеч викрили на Одещині, де працівники екстреної медичної допомоги намагались вивезти чоловіка до Придністровʼя в кареті швидкої, видаючи його за водія-санітра. Паралельно в Одеській області та у Вінниці заблокували ще два маршрути, де фігуранти відправляли клієнтів за кордон пішки через ліси або вплав через Дністер.
Наразі всім затриманим оголосили підозри за статтями про незаконне переправлення осіб через кордон та зловживання впливом, що передбачає покарання до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що у Миколаєві правоохоронці викрили військовослужбовця районного територіального центру комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки, який за 600 доларів пропонував допомогу «клієнтові» за заняття з розшуку.
Останні новини про: СБУ
