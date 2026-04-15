Правоохоронці затримали двох помічників нардепів за організацію виїзду за кордон чоловіків
- Новини України
-
•
-
- Альона Коханчук
-
•
-
13:14, 15 квітня, 2026
-
Правоохоронці викрили двох помічників народних депутатів, яких підозрюють в організації схеми для ухилення від мобілізації.
Як повідомили у Служба безпеки України, вони пропонували чоловікам за 16 тисяч доларів «допомогу» — уникнути призову або незаконно виїхати за кордон.
Зазначається, що клієнтам обіцяли оформити підроблені документи: довідки про непридатність до служби, фіктивну інвалідність або посвідчення добровольчих формувань.
За даними слідства, після отримання грошей підозрювані переставали виходити на зв’язок і зникали. Їх затримали під час отримання коштів. Під час обшуків вилучили гроші та телефони з доказами.
За даними «Української правди», йдеться про помічників-консультантів на громадських засадах нардепа Валерія Гнатенка – Миколу Охоту та Нестора Шуфрича – Вікторію Пінчук.
Наразі обом повідомили про підозру у шахрайстві у великих розмірах. Їм загрожує до 8 років ув’язнення. Слідство триває.
Раніше повідомлялося, що правоохоронці затримали заступника директора Департаменту екологічної безпеки Акційного товариства «Укрзалізниця», під час отримання хабаря в розмірі 100 тисяч доларів від представника гранітного карʼєру на Хмельниччині.
Останні новини про: СБУ
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.