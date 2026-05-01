Екскерівнику СБУ Миколаївщини Герсаку дали підозру у незаконному збагаченні на понад ₴22 млн

Силовики вручають підозру колишньому начальнику УСБУ у Миколаївській області. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора вручили підозру колишньому начальнику Управління Служби безпеки України у Миколаївській області Віталію Герсаку. Йому інкримінують незаконне збагачення упродовж 2020-2021 років.

Про це увечері 1 травня повідомили пресслужби відповідних відомств.

За даними слідства, різниця між офіційними доходами та набутими активами становить понад 22 мільйони 666 тисяч гривень. На підставі матеріалів ДБР Національне агентство з питань запобігання корупції провело моніторинг способу життя експосадовця. Перевірка підтвердила ознаки незаконного збагачення.

Слідство встановило, що у липні 2021 року мати дружини посадовця, не маючи достатніх офіційних доходів, придбала в елітному житловому комплексі Києва: три паркомісця майже за 1,9 мільйонів гривень, нежитлове приміщення за понад 8,4 мільйонів гривень та дві квартири загальною вартістю понад 12 мільйонів гривень.

Автомобілі, якими користувалась родина Віталія Герсака. Фото: ДБР

Згодом вона подарувала це майно доньці, яка, за даними слідства, надала чоловіку право ним розпоряджатися. Правоохоронці зазначають, що сукупні доходи колишнього правоохоронця, його дружини та тещі не дозволяли здійснити такі покупки.

Віталій Герсак раніше неодноразово фігурував у журналістських розслідуваннях. Після оприлюднення інформації про майно його родини у ЗМІ він звільнився з правоохоронних органів і почав займатися громадською діяльністю.

Елітна нерухомість, де мешкав експосадовець та його сімʼя. Фото: ДБР

Йому інкримінують незаконне збагачення (стаття 368-5 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі готується клопотання про обрання запобіжного заходу.

Під час обшуків у фігуранта та членів його родини правоохоронці також виявили нові об’єкти нерухомості, придбані вже після його звільнення. Їх походження перевіряється.

Віталія Герсака було призначено начальником управління Служби безпеки України в Миколаївській області 11 вересня 2019 року. У листопаді 2020 року Володимир Зеленський звільнив його з посади начальника управління.

За рік до його призначення під час свого візиту у Миколаївську область президент Володимир Зеленський назвав Миколаїв бандитським містом. А в серпні 2020 року, за кілька місяців до звільнення Герсака, Володимир Зеленський сказав, що більше так не вважає.

У 2023 році на одному із спортивних змагань в Одесі генерал-майор Дмитро Марченко назвав Віталія Герсака своїм побратимом. Тоді генерал казав, що Віталій Герсак, маючи можливість перебувати у безпеці за кордоном, віддав перевагу захисту держави на першій лінії оборони.