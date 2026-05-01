 Затримано підозрюваного у передачі даних про ЗСУ в Миколаєві

  • пʼятниця

    1 травня, 2026

  • 11.7°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 1 травня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • 11.7° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві затримали підозрюваного у передачі через месенджер даних про ЗСУ

У Миколаєві затримали підозрюваного у передачі через месенджер даних про ЗСУ. Фото: прокуратура Миколаївщини

У Миколаєві затримали чоловіка, якого підозрюють у передачі даних про розміщення Сил оборони

Про це повідомляють у Службі безпеки України та прокуратурі Миколаївщини.

За даними слідства, фігурант фіксував координати можливих місць базування Сил оборони та передавав ці дані через месенджер.

У СБУ зазначають, що затриманий — місцевий житель, який раніше був судимий за майнові злочини. За версією правоохоронців, після звільнення він шукав заробіток через Telegram-канали, де й отримав відповідну пропозицію.

Як встановили слідчі, чоловік пересувався містом, збирав інформацію про можливі об’єкти та позначав їх на електронних картах. У разі виявлення таких локацій він уточнював додаткові деталі, зокрема щодо кількості техніки та особового складу.

У Миколаєві затримали чоловіка, якого підозрюють у передачі даних про розміщення Сил оборони. Фото: СБУ

Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон, який, за інформацією СБУ, містить докази у справі.

Чоловіку повідомили про підозру за частиною 3 статті 114-2 Кримінального кодексу України — несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення Збройних сил України в умовах воєнного стану.

Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що до суду скерували обвинувальний акт щодо 20-річного мешканця Одеської області. Він готував терористичний акт у Миколаєві у жовтні 2025 року.

0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: СБУ

Справу одесита, якого підозрюють у підготовці теракту у Миколаєві, передали в суд
Як діяти під час терористичної загрози: інструкція для громадян
СБУ та Нацполіція викрили ще 6 «ухилянтських схем» у різних регіонах України

