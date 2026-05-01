У Миколаєві затримали підозрюваного у передачі через месенджер даних про ЗСУ. Фото: прокуратура Миколаївщини

У Миколаєві затримали чоловіка, якого підозрюють у передачі даних про розміщення Сил оборони

Про це повідомляють у Службі безпеки України та прокуратурі Миколаївщини.

За даними слідства, фігурант фіксував координати можливих місць базування Сил оборони та передавав ці дані через месенджер.

У СБУ зазначають, що затриманий — місцевий житель, який раніше був судимий за майнові злочини. За версією правоохоронців, після звільнення він шукав заробіток через Telegram-канали, де й отримав відповідну пропозицію.

Як встановили слідчі, чоловік пересувався містом, збирав інформацію про можливі об’єкти та позначав їх на електронних картах. У разі виявлення таких локацій він уточнював додаткові деталі, зокрема щодо кількості техніки та особового складу.

У Миколаєві затримали чоловіка, якого підозрюють у передачі даних про розміщення Сил оборони. Фото: СБУ

Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон, який, за інформацією СБУ, містить докази у справі.

Чоловіку повідомили про підозру за частиною 3 статті 114-2 Кримінального кодексу України — несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення Збройних сил України в умовах воєнного стану.

Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

