ДСНС показала наслідки нічної російської атаки у Миколаєві: «Працювали під загрозою повторних ударів»

Наслідки обстрілу Миколаєва, фото Головного управління ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій опублікувала фотографії і відеозапис з місць атак російських військових по Миколаєву та області упродовж 30 квітня.

Кадри Головне управління ДСНС у Миколаївській області оприлюднило у своїх соцмережах.

Як повідомляється, 35-річного чоловіка з осколковими пораненнями забрали до лікарні — на ранок його стан стабільний, а двом жінкам із гострою реакцією на стрес медики допомогли на місці.

Через ворожі удари та падіння уламків спалахнули пожежі на енергетичних об'єктах і в житлових кварталах.

Зокрема, горіли дах п'ятиповерхівки та приватний будинок. Рятувальникам, хімікам та піротехнікам ДСНС довелося гасити вогонь під загрозою повторних обстрілів.

Загалом пошкоджень зазнали три багатоповерхівки, два приватні будинки та шість автомобілів.

Разом із рятувальниками на місцях подій працювали міські аварійні служби та волонтери Червоного Хреста України.

Нагадаємо, що протягом дня 30 квітня у Миколаєві внаслідок удару та падіння уламків безпілотників постраждали троє людей.