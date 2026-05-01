Росія вночі атакувала Одесу дронами: пошкоджені багатоповерхівки, є постраждалі
- Новини Одеси
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
9:00, 01 травня, 2026
-
У ніч проти 1 травня російські війська знову масовано атакували цивільну інфраструктуру Одещини ударними безпілотниками. В Одесі пошкоджені дві багатоповерхівки, є постраждалі.
Про це повідомили в Одеській міській військовій адміністрації.
У Хаджибейському районі внаслідок ударів зафіксували влучання у житлові багатоповерхівки. На місцях зруйновані квартири та виникли пожежі. Зокрема, в одній із 16-поверхівок сталося займання, а в іншому будинку загорілися квартири на 11-му та 12-му поверхах.
За даними ОВА, внаслідок атаки постраждали двоє людей, їм надали необхідну допомогу. Один із постраждалих проходитиме лікування амбулаторно. Також в області зафіксували пошкодження портової інфраструктури.
До ліквідації наслідків залучили 126 фахівців та 28 одиниць техніки екстрених і комунальних служб. На місці одного з ударів розгорнули оперативний штаб для допомоги мешканцям.
Нагадаємо, 30 квітня російські війська також атакували Одесу. Внаслідок ударів постраждали щонайменше 20 людей, дев’ятеро з них госпіталізовані, двоє перебувають у реанімації у важкому стані.
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.