 Миколаївські акробати здобули «золото» всеукраїнських змагань у Києві

Акробати з Миколаєва стали переможцями всеукраїнських змагань у Києві

Миколаївські акробати здобули «золото» всеукраїнських змагань у Києві. Фото: Миколаївська міська рада

Спортсмени з Миколаєва стали чемпіонами відкритих всеукраїнських змагань зі стрибків на акробатичній доріжці «Меморіал Костянтина Венгеля», які проходили у столиці.

Як повідомили в мерії, турнір відбувався у Києві з 27 по 29 квітня та зібрав найсильніших спортсменів з різних регіонів України.

Миколаївські акробати вибороли одразу три чемпіонські титули у різних вікових категоріях:

  • Валентин Поліщук — 1 місце серед дорослих (2009 р.н. і старші);
  • Ярослав Єгоров — 1 місце у віковій категорії U-16;
  • Дмитро Негров — 1 місце у віковій категорії U-14.

Спортсменів підготували старший тренер-викладач Дарʼя Алєксєєва та тренер-викладач Вікторія Карпенко.

Нагадаємо, раніше акробати з Миколаєва стали переможцями чемпіонату України.

Останні новини про: Миколаїв

Миколаївців запрошують взяти участь в опитуванні про культурне життя міста
Ляпас у барі Миколаєва коштував студентці 60 годин громадських робіт і ₴20 тис. компенсації
Велоспортсмени з Миколаєва здобули 9 медалей на чемпіонаті України
Читайте також:
новини
Кім: ситуація з посівною кампанією на Миколаївщині стабільна

Світлана Іванченко
новини
Шкільних таборів у Миколаєві цього року не проводитимуть через безпекову ситуацію

Даріна Мельничук
новини
Сєнкевич відсторонить начальницю управління спорту на час розслідування

Аліса Мелік-Адамян
новини
«Три екскаватори — один екскаваторщик», — Кім розповів про кадровий дефіцит на Миколаївщині

Світлана Іванченко
новини
У Миколаєві зіштовхнулись два комунальних автобуси: на «Миколаївпастрансі» проводять службове розслідування

Аліса Мелік-Адамян
Останні новини про: Миколаїв

Велоспортсмени з Миколаєва здобули 9 медалей на чемпіонаті України
Ляпас у барі Миколаєва коштував студентці 60 годин громадських робіт і ₴20 тис. компенсації
Миколаївців запрошують взяти участь в опитуванні про культурне життя міста

Сєнкевич відсторонить начальницю управління спорту на час розслідування

«Формальний декларативний документ», — депутатка Кісельова про розроблений План доброчесності

3 години тому

«Три екскаватори — один екскаваторщик», — Кім розповів про кадровий дефіцит на Миколаївщині

Світлана Іванченко

Головне сьогодні