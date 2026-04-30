Акробати з Миколаєва стали переможцями всеукраїнських змагань у Києві

Миколаївські акробати здобули «золото» всеукраїнських змагань у Києві.

Спортсмени з Миколаєва стали чемпіонами відкритих всеукраїнських змагань зі стрибків на акробатичній доріжці «Меморіал Костянтина Венгеля», які проходили у столиці.

Як повідомили в мерії, турнір відбувався у Києві з 27 по 29 квітня та зібрав найсильніших спортсменів з різних регіонів України.

Миколаївські акробати вибороли одразу три чемпіонські титули у різних вікових категоріях:

Валентин Поліщук — 1 місце серед дорослих (2009 р.н. і старші);

Ярослав Єгоров — 1 місце у віковій категорії U-16;

Дмитро Негров — 1 місце у віковій категорії U-14.

Спортсменів підготували старший тренер-викладач Дарʼя Алєксєєва та тренер-викладач Вікторія Карпенко.

