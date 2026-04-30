Шкільних таборів у Миколаєві цього року не проводитимуть через безпекову ситуацію

У Миколаєві не відкриватимуть пришкільні табори влітку 2026 року.

У Миколаєві цього літа не відкриватимуть пришкільні табори через воєнний стан та безпекові обмеження.

Про це під час онлайн-ефіру 30 квітня повідомила начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко, пишуть «МикВісті».

За її словами, безпекова ситуація в місті наразі не дозволяє організувати роботу таборів на базі шкіл.

— Літо вже досить близько, але пришкільні табори цього року ми так само не зможемо відкрити, оскільки безпекова ситуація ще не покращилася. Загалом у нас 64 заклади загальної середньої освіти, у яких навчаються 34 тисячі 572 учні, — зазначила Ганна Личко.

Водночас вона додала, що влітку працюватимуть чергові дитячі садки з 1 липня по 20 серпня.

— Цього року ми забезпечимо роботу чергових закладів дошкільної освіти. Уже розроблено необхідну нормативну базу та ухвалені відповідні рішення міської ради і виконавчого комітету. Кожна дитина буде забезпечена місцем на період літніх канікул, — сказала вона.

За словами посадовиці, вже визначено перелік садочків, які працюватимуть у літній період і прийматимуть дітей із тих закладів, що тимчасово не функціонуватимуть через відпустки.

Крім того, заклади позашкільної освіти у Миколаєві продовжать працювати у звичному режимі.

Скриншот з відео

Зазначимо, у Миколаєві 28 закладів дошкільної освіти без власних укриттів. Управління освіти міської ради готує пропозиції щодо подальшої роботи таких дитсадків, які планують представити пізніше.

Нагадаємо, що після обговорень депутати Миколаївської міськради проголосували за ліквідацію лише одного дитсадка — №138 по вул. Олега Кравця у Балабанівці. Голосування за інші два — №104 та 128 — не набрало необхідної кількості голосів.

Чому Миколаїв хоче ліквідувати три дитячих садки?

Управління освіти Миколаєва ініціювало рішення про ліквідацію трьох дитсадків: №104 (ясла-садок по вулиці Торговій у Корабельному районі), 128 (ясла-садок на перетині Маріупольської та Павла Скоропадського (колишня Адмірала Макарова) та 138 (ясла-садок по вулиці Олега Кравця у Балабанівці). Офіційна причина — відсутність та неможливість облаштування укриття. Це означає, що у випадку позитивного голосування на сесії, таких закладів освіти у Миколаєві більше не буде, і їхня загальна кількість зменшиться.

Під час комісії голова освітньої комісії Ганна Норд на комісії сказала, що ліквідувати пропонують саме заклади, а будівлі залишаться у міста.

А після ліквідації трьох дошкільних навчальних закладів, яку ініціювало управління освіти Миколаєва, управління комунального майна та міська рада будуть вирішувати, яким чином їх використовувати.

Що про ліквідацію думають депутати міськради?

Депутатка Олена Кісельова підтримала доцільність ліквідації ДНЗ, заявивши, що місту невигідно їх утримувати. Вона каже, що за ліквідацією стоїть ширше питання, ніж те, що вони не мають укриттів та їх там неможливо зробити. Протягом війни заклади перебувають на простої, але весь цей час потрібно було утримувати будівлі та штат.

Депутат Артем Ільюк заявив, що може підтримати юридичну ліквідацію трьох дитячих садків, однак заявляє, що не підтримає подальшу приватизацію цих будівель.

Колишня заступниця Миколаївського міського голови Таміла Бугаєнко також прокоментувала пропозицію управління освіти щодо ліквідації трьох дитсадків. Вона вважає, що це може призвести до дефіциту місць у дошкільних закладах після завершення війни.

Міський голова Миколаєва 2014–2016 років Юрій Гранатуров заявив, що питання дитячих садків є критично важливим для міста, особливо в умовах, коли населення змінюється і потреба в дошкільній освіті знову зростає. За його словами, ситуація з садками в Миколаєві вже неодноразово проходила різні етапи — від надлишку до дефіциту місць.

Депутатка Миколаївської міської ради Ганна Ременнікова вважає, що у разі ліквідації та подальшої приватизації частини дитячих садків кошти від цього мають спрямовуватися на модернізацію діючих закладів.

Міський голова Олександр Сєнкевич сказав, що зараз мова про приватизацію дитсадків не іде.