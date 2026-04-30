Депутати міськради ліквідували лише один дитсадок у Миколаєві: за двома іншими рішення провалили

Миколаївська міськрада проголосувала про ліквідацію лише 1 дитсадка. Фото: МикВісті

Після обговорень депутати Миколаївської міськради проголосували за ліквідацію лише одного дитсадка — №138 по вул. Олега Кравця у Балабанівці. Голосування за інші два — №104 та 128 — не набрало необхідної кількості голосів.

Про це йшлося на сесії міськради сьогодні, 30 квітня, пишуть «МикВісті».

Стосовно дитсадка №138 (вул. Олега Кравця, 79) начальниця управління освіти Ганна Личко сказала, що садок не працює з початку війни. Але відновити навчання там не змогли, оскільки там немає умов зробити укриття, у тому числі побудувати. За словами Ганни Личко, потужність садка розрахована лише на 26 дітей.

Депутатка Олена Кісельова зауважила, що під час війни, поки у садку не було дітей, продовжували виплачувати 2/3 зарплати штату.

—Так, ми всіх на простої утримували, окрім двірника. Ще у нас садочок має власну котельню. Ми ще і в обмеженому режимі, але опалювали, — підтвердила Ганна Личко.

Крім того, депутатка поцікавилася, чи є черги у садки, у тому числі у Корабельному районі. Начальниця управління освіти підтвердила, що черг у місті немає, навіть є вільні місця.

— Оскільки цей садок розташований у Балабанівці, то найближчий садок, куди у нас ходять діти, це 101, 134. Але батьки самі вибирають. У нас як раз у Корабельному районі черг немає… Я скажу вам більше, мені б хотілося, щоб дітей було більше у діючих очних садочках. Є вільні групи, — сказала Ганна Личко.

Начальниця управління освіти Миколаєва Ганна Личко. Скриншот з трансляції

Вона також підтвердила, що мова приватизацію не іде.

— І не продаємо, і під приватизацію не віддаємо. Це абсолютно не наші повноваження. Зараз ця будівля в оперативному управлінні. Все. Це вирішує громада, — сказала Ганна Личко.

Депутат Дмитро Січко також вважав, що будівлі мають зберегти для інших потреб.

— Після війни ми повинні залишити будівлі для потенційного, можливо, розміщення інших соціальних об'єктів, у тому числі, можливо, під оновлені дитячі садки, коли буде інша можливість, фінансова спроможність, — сказав Дмитро Січко.

Мер підтвердив, що будівлі потрібно законсервувати, а взимку вони будуть на мінімальному опаленні. Зараз не стоїть питання про приватизацію.

— У нас бували часи, коли ми шукали місця для дитсадків. 2018 рік, 2017 рік — ми навіть думали придбати якісь будівлі під садок. Була потреба, були черги, переповнені групи. Може так статися, що найближчим часом закінчиться війна, люди почнуть повертатися, і за 2-3 роки з'являться діти, яких потрібно відправляти в ясла. Або збільшиться кількість ВПО, які будуть жити у Миколаєві. Питання зараз про приватизацію не стоїть. Ми не вирішуємо це питання зараз. Ми ліквідуємо юридичні особи, які фактично на сьогодні тримають на собі людей, які отримують зарплату, — зазначив мер.

Крім того, депутатка Олена Кісельова наголосила, що поки вихователі отримували 2/3 зарплатні, служби у справах дітей шукали вихователів для дітей, яких вилучили із сімей, і вони перебувають у лікарні. Іншого прихистку для них немає.

— Розміщують їх у лікарнях. Але лікарня — це медичний заклад, у якому лікарі, а не вихователі. Чи були задіяні вихователі садочків у простої у цьому процесі? Тому що є простій, коли садочок був пошкоджений, був приліт і працівники приходили розгрібали, виконували суспільно значущу функцію. Що було з вихователями цих садочків? Вони займалися своїми справами у цей час і отримували ⅔ або вони були залучені до інших процесів у місті Миколаєві? — запитала депутатка.

Депутат Миколаївської міськради Олена Кісельова. Скриншот з трансляції

У 2022 році, за словами Ганни Личко, вихователів залучали. Але наразі є вакансії у садках.

— Скажу таку риторичну ситуацію: у нас навіть на сьогодні у дитячих садочках є вакансії. Ми постійно запитували через завідувачів дитсадочків, які не відновили освітній процес, щоб їхні працівники йшли працювати в діючі садочки. На жаль, ми маємо на сьогодні вакансії. Примусити перейти їх до інших закладів освіти не можемо, — відповіла Ганна Личко.

Щодо залучення вихователів до лікарень, начальниця управління освіти сказала, що дві виховательки начебто погодилися, але при співбесіді відмовилися.

Депутат Олександр Береза вважав, що у місті потрібно створювати умови для повернення сімей з дітьми після війни. А депутат Андрій Янтар зауважив, що якщо вихователі відмовляються від вакантних посад, потрібно провести оптимізацію штатів та скоротити посади.

Крім того, мер Олександр Сєнкевич сказав, що управління капітального майна не може ставити питання про приватизацію садків.

— Важливо сказати, що ані управління освіти, ані управління комунального майна не вирішує питання приватизації окремих будівель чи споруд. Це питання вирішується виключно міською радою. Це питання може виноситися управлінням комунального майна, узгоджувати на комісії. А вирішувати будуть депутати, — ще раз сказав міський голова.

У цілому депутати віддали 29 голосів за ліквідацію дитсадка №138. Рішення прийняли.

Ще один дитсадок — №128 — по вул. Павла Скоропадського, 62-А розрахований на 78 дітей. за словами Ганни Личко, будівлі побудовані до 1917 року, підвалу там немає. Більшість вихователів перейшли до інших закладів. У 2025 році на утримання дитсадка витратили 2,5 мільйона гривень.

Депутатка Олена Кісельова зауважила, що оскільки дитсадок був у житловій будівлі, його можна використати для прийомних сімей або ВПО. А депутат Юрій Степанець поцікавився, чи мова йде про неможливість облаштування підвального укриття чи взагалі сховища.

Сесія Миколаївської міськради. Скриншот з трансляції

Ганна Личко відповіла, що у дитсадках не було сховищ до війни. На період особливого стану можна використовувати найпростіші укриття, тобто у підвалах. Але в цілому у садку №128 немає можливості навіть побудувати укриття і його немає поблизу на відстані 500 метрів.

— Ми дітей не доведемо до укриття за 5 хвилин. Не кажу вже про те, що їх треба одягнути у групі, взути і швидко довести, — сказала Ганна Личко.

Також вона повідомила, що у 28 дитсадках немає укриттів і будуть виходити з пропозиціями щодо інших закладів.

За ліквідацію дитсадка №128 проголосували всього 24 депутати. Рішення не прийняли.

Так само рішення не ухвалили стосовно дитсадка №104 по вул. Торговій. На його утримання у 2025 рік пішло 2,6 мільйони гривень. За словами Ганни Личко, до війни було у ньому було близько 60 дітей, а розрахований він на 31 дитину. Найближчий садок №140. Черги у садок немає.

Проте знов постало питання щодо вихователів, які отримували зарплатню під час простою.

— Ми почали з'ясовувати, чому вони до нас не ідуть. Справа у тому, що більшість людей влаштувалася неофіційно на інші робочі місця. Тобто тут вони у нас офіційно, іде стаж, а там… Тобто у них не було бажання іти у дитячі садочки, які відкривають, — сказала Ганна Личко.

У цілому депутати порахували, що за 4 роки на утримання 3 дитсадків у простої місто витратило 29 мільйонів гривень.

Депутат Сергій Кантор зауважив, що раніше могли теж ухвалити рішення про ліквідацію. Але мер зауважив, що це політичне рішення та непопулярне. Раніше розраховували на закінчення війни, зараз шукають способи економії.

Голова Миколаївської ОВА, депутат міськради Віталій Кім підтримав збереження зарплати під час простою, оскільки люди не винні, що триває війна.

— Хоча я прибічник економії й вважаю, що все потрібно спрямовувати на оборону, саме в цьому питанні, я думаю, потрібно платити працівникам непрацюючих дитсадків під час простою. Це правильно. І в портах зарплата за простій, і на суднобудівних заводах. Ці витрати — це гроші, які йдуть громадянам під час вимушеного простою. Це не їхня вина, що вони не працюють через агресію Російської Федерації, — сказав Віталій Кім.

Далі він закликав міського голову та депутатів економити бюджет, оскільки, за його оцінками, у майбутньому на Україну чекає дуже важка економічна ситуація.

За ліквідацію дитсадка №104 проголосували всього депутатів 26. Тобто рішення не було прийнято.

— Говорили-балакали, сіли та й заплакали, — резюмував міський голова.

Чому Миколаїв хоче ліквідувати три дитячих садки?

Управління освіти Миколаєва ініціювало рішення про ліквідацію трьох дитсадків: №104 (ясла-садок по вулиці Торговій у Корабельному районі), 128 (ясла-садок на перетині Маріупольської та Павла Скоропадського (колишня Адмірала Макарова) та 138 (ясла-садок по вулиці Олега Кравця у Балабанівці). Офіційна причина — відсутність та неможливість облаштування укриття. Це означає, що у випадку позитивного голосування на сесії, таких закладів освіти у Миколаєві більше не буде, і їхня загальна кількість зменшиться.

Під час комісії голова освітньої комісії Ганна Норд на комісії сказала, що ліквідувати пропонують саме заклади, а будівлі залишаться у міста.

А після ліквідації трьох дошкільних навчальних закладів, яку ініціювало управління освіти Миколаєва, управління комунального майна та міська рада будуть вирішувати, яким чином їх використовувати.

Що про ліквідацію думають депутати міськради?

Депутатка Олена Кісельова підтримала доцільність ліквідації ДНЗ, заявивши, що місту невигідно їх утримувати. Вона каже, що за ліквідацією стоїть ширше питання, ніж те, що вони не мають укриттів та їх там неможливо зробити. Протягом війни заклади перебувають на простої, але весь цей час потрібно було утримувати будівлі та штат.

Депутат Артем Ільюк заявив, що може підтримати юридичну ліквідацію трьох дитячих садків, однак заявляє, що не підтримає подальшу приватизацію цих будівель.

Колишня заступниця Миколаївського міського голови Таміла Бугаєнко також прокоментувала пропозицію управління освіти щодо ліквідації трьох дитсадків. Вона вважає, що це може призвести до дефіциту місць у дошкільних закладах після завершення війни.

Міський голова Миколаєва 2014–2016 років Юрій Гранатуров заявив, що питання дитячих садків є критично важливим для міста, особливо в умовах, коли населення змінюється і потреба в дошкільній освіті знову зростає. За його словами, ситуація з садками в Миколаєві вже неодноразово проходила різні етапи — від надлишку до дефіциту місць.

Депутатка Миколаївської міської ради Ганна Ременнікова вважає, що у разі ліквідації та подальшої приватизації частини дитячих садків кошти від цього мають спрямовуватися на модернізацію діючих закладів.

Міський голова Олександр Сєнкевич сказав, що зараз мова про приватизацію дитсадків не іде.