Гранатуров: Наявність дитсадків — найважливіше, щоб люди поверталися у Миколаїв

Останній дитячий садок у Миколаєві відкривав мер Юрій Гранатуров. Фото: 24 жовтня, 2014 р., архів МикВісті

Міський голова Миколаєва 2014–2016 років Юрій Гранатуров заявив, що питання дитячих садків є критично важливим для міста, особливо в умовах, коли населення змінюється і потреба в дошкільній освіті знову зростає. За його словами, ситуація з садками в Миколаєві вже неодноразово проходила різні етапи — від надлишку до дефіциту місць.

Про це він розповів у коментарі «МикВісті» на тлі інформації про можливу ліквідацію трьох дитячих садків у місті через відсутність укриттів і малу кількість дітей.

Він нагадав, що після здобуття незалежності частина відомчих дитсадків перейшла до підприємств під час приватизації. Це були садки великих заводів і фабрик, які разом із майном увійшли до складу підприємств.

— Після здобуття незалежності, коли почалася велика приватизація промислових підприємств, було дуже багато відомчих дитячих садків. Наприклад, дитячі садки Чорноморського суднобудівного заводу, конденсаторного заводу, заводу «Нікон», дитячий садок взуттєвої фабрики тощо. Але керівництво цих заводів при підготовці документів на приватизацію включало всі ці дитячі садки до статутного фонду підприємств. А це передбачало приватизацію разом із підприємствами, хоча це й непрофільні активи, – пояснив Юрій Гранатуров.

За словами Гранатурова, у 1990-ті роки частина садків була недозавантажена або взагалі порожня, однак із початком 2000-х ситуація різко змінилася — у місті сформувалися черги, і місць у дитсадках почало бракувати. Це, як він зазначив, стало одним із поштовхів до програм повернення закладів у комунальну власність.

—Тому дуже багато дитячих садків потрапили в приватизацію разом із підприємствами. Ми не могли з цим змиритися. У 90-ті роки справді було багато дитячих садків, які майже неможливо було утримувати, вони були напівпорожні, а деякі стояли порожні. Але час дуже швидко змінюється. Уже після 2000 року, десь у 2003–2005 роках, утворилася велика черга з батьків, які не могли влаштувати дитину в дитячий садок. Ми тоді створили програму і зайнялися поверненням дитячих садків у міську комунальну власність, – розповів Юрій Гранатуров.

Він повідомив, що місту вдалося повернути понад 10 дитячих садків, частина з яких уже перебувала на межі приватизації або була включена до статутних фондів підприємств. Після повернення, за його словами, заклади проходили капітальні ремонти та відновлювали роботу. Серед прикладів він назвав дитячий садок на Миру, 13А, який після ремонту був приведений до сучасних санітарних і технічних норм.

Дитсадок №143 у мікрорайоні Намив

Окремо Гранатуров згадав будівництво дитсадка на Намиві — 143-го закладу, який у 2014 році фактично звели заново. За його словами, об’єкт отримав сучасні технологічні рішення, зокрема термосанацію, і був відкритий наприкінці року.

— Доходило навіть до Конституційного суду, до Верховного суду, але понад 10 дитячих садків ми повернули в комунальну власність. Вони з різних причин опинилися у статутних фондах підприємств і були на межі приватизації, а деякі навіть уже були приватизовані... Але кожен із цих дитячих садків отримав такий ремонт. І ці садки отримали нове життя, стали сучасними, такими, що відповідають усім санітарно-гігієнічним нормам і вимогам щодо площі, інсталяції, – сказав Юрій Гранатуров.

Водночас він зазначив, що подальші плани зі зведення нового дитячого садка в мікрорайоні Північний реалізовані не були. Проєкт, на який було витрачено близько 1 ммільйонів гривень, на його думку, не отримав продовження через зміну підходів у міській владі.

— Із нових це був останній дитячий садок, який, в принципі, новий будували й відкривали. І ми збиралися —

будувати наступний та запроєктували дитячий садок у мікрорайоні Північний у Соляних. Було витрачено близько 1 мільйону гривень на проєкт. Але, на жаль, новий склад міської ради, керівництво міста тоді вважали цей проєкт не таким сучасним. Місце, яке було на березі, виявилося ніби «розою вітрів». І, на жаль, тоді цей проєкт не був реалізований. Його відклали, і він, ймовірно, досі там і лежить. Хоча тоді був зроблений новий проєкт у дуже оригінальній формі, – додав Юрій Гранауров.

Юрій Гранатуров наголосив, що кількість дитсадків напряму впливає на життя міста: якщо їх не вистачає, людям складніше залишатися або переїжджати до Миколаєва.

— За моїм досвідом, коли ми перейшли рубіж 2000-х років, і замість порожніх дитячих садків їх стало катастрофічно не вистачати, бо місто економічно почало оживати, розвиватися, люди почали повертатися, приїжджати, — то це, по суті, як повітря. Це одна з найважливіших соціальних складових. Це соціальний стандарт, який критично необхідний, щоб людина хотіла жити тут, працювати і займатися у своєму місті улюбленою справою. Без цього ніяк, — зазначив він.