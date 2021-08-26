В Николаеве к 2024 году планируют завершить половину работ по строительству нового детского сада в микрорайоне Северный, освоив в течение четырех лет 53,3 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные проекта решения о прогнозе бюджета Николаева на 2022-2024 года, пишут НикВести.

В документе указывается, что в течение 2021 года на строительство детского сада освоят 700 тысяч гривен, в течение 2022 года планируют освоить 3 миллиона гривен, в 2023 году – 24,8 миллионов гривен, в 2024 году ещё 24,8 миллионов гривен. Общая стоимость работ по строительству детсада за 4 года оставит 53 миллиона 385 тысяч 346 гривен.

Таким образом, согласно прогнозу городского бюджета, к 2024 году готовность объекта составит 52%.

Ранее сообщалось, что в бюджете Николаева 2020 года на строительство детсада в микрорайоне Северный направляли 2 миллиона гривен, а проектом городского бюджета на 2021 год на объект предусмотрено выделение 700 тысяч гривен.

Напомним, что о планах построить в микрорайоне Северный детский сад на 320 мест сообщалось ещё в 2013 году. В проекте бюджета Николаева 2015 года на строительство детского сада предусматривалось 3 миллионов 416 тысяч гривен, а в бюджете 2016 года на объект выделялось 2,5 миллионов гривен. Однако, ни в 2015, ни в 2016 годах выделенные на детский сад деньги не были освоены. Примечательно, что на тот момент общий объем финансирования строительства этого объекта оценивали в 66 миллионов гривен.

В мае 2017 года сообщалось, что на строительство детского сада по улице Лучевой планируется выделить 3 миллиона гривен, в том числе для проектных работ и экспертизы. Тогда депутат горсовета Алексей Лепишев заявил, что если не начать строительство сейчас, то к зиме строить его уже будет поздно. Однако ни в 2017, ни в 2018 году детский сад так и не был построен.

Ещё в 2019 году стоимость строительства детского сада оценивалась в 104,6 миллиона гривен. Тогда даже был проведен тендер, в котором победила «Строительная компания «Интербуд», предложившая выполнить работы по строительству детсада за 97,3 миллиона гривен.