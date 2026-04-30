Удар по житлових кварталах Одеси: десятки постраждалих, двоє у реанімації

Наслідки обстрілу Одеси 30 квітня. Фото: ДСНС

Вночі 30 квітня російські війська масовано атакували Одесу. Внаслідок ударів постраждали щонайменше 20 людей, дев’ятеро з них госпіталізовані, двоє перебувають у реанімації у важкому стані.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, російські сили завдали ударів по житлових кварталах і цивільній інфраструктурі в різних районах міста.

Найбільше руйнувань зафіксували у Приморському районі. Там пошкоджені багатоповерхівка та п’ятиповерховий житловий будинок — на верхніх поверхах і даху виникли масштабні пожежі, які вдалося локалізувати. Також пошкоджено приватні будинки та забудову в центрі міста.

Під удар потрапили й соціальні та комерційні об’єкти: значних руйнувань зазнала будівля дитячого садка, пошкоджені торговельний центр, готель та адміністративні приміщення. На автостоянках знищено або пошкоджено десятки автобусів і легкових автомобілів.

У Хаджибейському районі зафіксовано влучання в інфраструктуру, складські будівлі та гаражний кооператив.

До ліквідації наслідків залучили понад 280 фахівців і 68 одиниць техніки. У місті розгорнули оперативні штаби для допомоги мешканцям постраждалих будинків.

Наслідки обстрілу Одеси 30 квітня. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Одеси 30 квітня. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Одеси 30 квітня. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Одеси 30 квітня. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Одеси 30 квітня. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Одеси 30 квітня. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Одеси 30 квітня. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Одеси 30 квітня. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Одеси 30 квітня. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Одеси 30 квітня. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Одеси 30 квітня. Фото: МВА

Наслідки обстрілу Одеси 30 квітня. Фото: МВА

Наслідки обстрілу Одеси 30 квітня. Фото: МВА

Наслідки обстрілу Одеси 30 квітня. Фото: МВА

Нагадаємо, що вночі 29 квітня російські війська вдарили по Ізмаїлу в Одеській області. Внаслідок атаки пошкоджена районна лікарня, є постраждалі.