 Через обстріл Ізмаїла 29 квітня пошкоджена лікарня

  • середа

    29 квітня, 2026

  • 10.6°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 29 квітня , 2026 середа

  • Миколаїв • 10.6° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росіяни вночі атакували Ізмаїл: пошкоджена лікарня, є постраждалі

Через обстріл Ізмаїла 29 квітня пошкоджена лікарня. Фото: Ізмаїльська РДА

Вночі 29 квітня російські війська вдарили по Ізмаїлу в Одеській області. Внаслідок атаки пошкоджена районна лікарня, є постраждалі.

Про це повідомили в Ізмаїльській районній державній адміністрації.

За їхніми даними, під удар потрапили цивільні об’єкти міста, пошкоджена будівля лікарні.

Наразі на місці працюють екстрені служби. Триває ліквідація наслідків атаки та фіксація завданих збитків.

Нагадаємо, що обстріл росіян Одеської області 26 квітня пошкодив інфраструктуру морського торговельного порту «Чорноморськ». Зокрема, зруйнований і резервуар з соняшниковою олію об’ємом 6 тисяч тонн. Олія потрапила в акваторію порту.

0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

