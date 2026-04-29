Росіяни вночі атакували Ізмаїл: пошкоджена лікарня, є постраждалі

Через обстріл Ізмаїла 29 квітня пошкоджена лікарня. Фото: Ізмаїльська РДА

Вночі 29 квітня російські війська вдарили по Ізмаїлу в Одеській області. Внаслідок атаки пошкоджена районна лікарня, є постраждалі.

Про це повідомили в Ізмаїльській районній державній адміністрації.

За їхніми даними, під удар потрапили цивільні об’єкти міста, пошкоджена будівля лікарні.

Наразі на місці працюють екстрені служби. Триває ліквідація наслідків атаки та фіксація завданих збитків.

Через обстріл Ізмаїла 29 квітня пошкоджена лікарня. Фото: Ізмаїльська РДА

Через обстріл Ізмаїла 29 квітня пошкоджена лікарня. Фото: Ізмаїльська РДА

Через обстріл Ізмаїла 29 квітня пошкоджена лікарня. Фото: Ізмаїльська РДА

Через обстріл Ізмаїла 29 квітня пошкоджена лікарня. Фото: Ізмаїльська РДА

Через обстріл Ізмаїла 29 квітня пошкоджена лікарня. Фото: Ізмаїльська РДА

Через обстріл Ізмаїла 29 квітня пошкоджена лікарня. Фото: Ізмаїльська РДА

Через обстріл Ізмаїла 29 квітня пошкоджена лікарня. Фото: Ізмаїльська РДА

Через обстріл Ізмаїла 29 квітня пошкоджена лікарня. Фото: Ізмаїльська РДА

Нагадаємо, що обстріл росіян Одеської області 26 квітня пошкодив інфраструктуру морського торговельного порту «Чорноморськ». Зокрема, зруйнований і резервуар з соняшниковою олію об’ємом 6 тисяч тонн. Олія потрапила в акваторію порту.