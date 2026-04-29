Польща хоче тестувати свою військову техніку на фронті в Україні
9:02, 29 квітня, 2026
Заступник міністра оборони Польщі Чезарій Томчик заявив, що країна розглядає можливість тестування свого військового обладнання безпосередньо на фронті в Україні для посилення співпраці.
Про це він сказав в інтервʼю PAP, передає Defence24.
За словами Чезарія Томчика, Україна нині є «унікальним випробувальним полігоном», оскільки має реальний бойовий досвід і протистоїть іноземній армії.
«Це по-справжньому покаже, що працює, а що ні», — зазначив він.
Водночас польський посадовець наголосив, що спершу техніку мають перевіряти на полігонах у Польщі, а вже потім — у реальних бойових умовах.
Також Польща прагне розвивати співпрацю з Україна у сфері військових технологій. Як приклад він навів діяльність компанії WB Electronics, безпілотники якої вже використовуються українськими військовими.
Чезарій Томчик додав, що сторони можуть створити «симбіоз» у виробництві дронів — із урахуванням потреб фронту та інтересів обох країн.
Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вже наголошував, що Польща співпрацюватиме з Україною у створенні сучасної системи безпілотників для посилення своєї оборони. За його словами, польський план створення «армади дронів» передбачає використання українських технологій та досвіду.
