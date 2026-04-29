 Польща розглядає Україну як полігон для випробування військової техніки

  29 квітня , 2026 середа

Польща хоче тестувати свою військову техніку на фронті в Україні

Заступник міністра оборони Польщі Чезарій Томчик заявив, що країна розглядає можливість тестування свого військового обладнання безпосередньо на фронті в Україні для посилення співпраці.

Про це він сказав в інтервʼю PAP, передає Defence24.

За словами Чезарія Томчика, Україна нині є «унікальним випробувальним полігоном», оскільки має реальний бойовий досвід і протистоїть іноземній армії.

«Це по-справжньому покаже, що працює, а що ні», — зазначив він.

Водночас польський посадовець наголосив, що спершу техніку мають перевіряти на полігонах у Польщі, а вже потім — у реальних бойових умовах.

Також Польща прагне розвивати співпрацю з Україна у сфері військових технологій. Як приклад він навів діяльність компанії WB Electronics, безпілотники якої вже використовуються українськими військовими.

Чезарій Томчик додав, що сторони можуть створити «симбіоз» у виробництві дронів — із урахуванням потреб фронту та інтересів обох країн.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вже наголошував, що Польща співпрацюватиме з Україною у створенні сучасної системи безпілотників для посилення своєї оборони. За його словами, польський план створення «армади дронів» передбачає використання українських технологій та досвіду.

