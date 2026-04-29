На Миколаївщині після атак дронами пошкоджено будинок
- Марія Хаміцевич
7:46, 29 квітня, 2026
Упродовж минулого дня та вранці 29 квітня російські війська атакували Миколаївський район дронами.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Очаківську громаду 11 разів атакували FPV-дронами. Також Куцурубську громаду атакували безпілотником «Молнія». У селі Дмитрівка пошкоджено один приватний будинок. Постраждалих немає.
Нагадаємо, що 27 квітня Миколаїв і область також атакували російські дрони. У місті поранило чоловіка, також пошкодило будинки та автомобіль.
