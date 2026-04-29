На Миколаївщині після атак дронами пошкоджено будинок

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Фото: МикВісті, для ілюстрації

Упродовж минулого дня та вранці 29 квітня російські війська атакували Миколаївський район дронами.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Очаківську громаду 11 разів атакували FPV-дронами. Також Куцурубську громаду атакували безпілотником «Молнія». У селі Дмитрівка пошкоджено один приватний будинок. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що 27 квітня Миколаїв і область також атакували російські дрони. У місті поранило чоловіка, також пошкодило будинки та автомобіль.