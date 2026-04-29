Влада Тернопільщині радить не продавати алкоголь уночі на заправках та в «пунктах незламності»

На Тернопільщині радять не продавати алкоголь уночі на заправках.

В Тернопільській області влада рекомендує бізнесу не продавати алкоголь під час комендантської години. Йдеться насамперед про автозаправки та заклади, які працюють як укриття або пункти незламності.

Відповідне рішення ухвалила 17 квітня Рада оборони, а вже 27 квітня його оприлюднила Тернопільська обласна військова адміністрація.

«️Його прийнято відповідно до чинного законодавства та з урахуванням звернень правоохоронців щодо безпеки й громадського порядку. Зокрема, бізнесу, який працює цілодобово, рекомендують не продавати алкоголь у нічний час під час комендантської години. Такі кроки спрямовані на посилення безпеки в області та підтримання громадського порядку під час воєнного стану», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Водночас заборона не стосується лікарських і дезінфекційних засобів — їх, як і раніше, можна купити в нічних аптеках або на заправках.

Речниця Тернопільської ОВА Надія Ящищак уточнила, що рекомендація поширюється не лише на АЗС, а й на всі заклади, які офіційно зареєстровані як пункти незламності в області, пише ZAXID.NET.

За даними міністерства розвитку громад, до таких пунктів можуть належати магазини, аптеки, автозаправні станції, заклади послуг або торговельно-розважальні центри, що мають автономне живлення та стабільний зв’язок і працюють для допомоги людям під час надзвичайних ситуацій.

