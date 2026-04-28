 У Миколаєві пропонують ліквідувати три дитсадки

«Ліквідуємо заклади, а будівлі залишаться», — депутатка Норд про долю трьох дитсадків у Миколаєві

Голова освітньої комісії міськради Ганна Норд. Скриншот з трансляції

У дитсадках Миколаєва, які відвідувало мало дітей, ще до війни була висока вартість перебування.

Про це сказала голова комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення Миколаївської міськради Ганна Норд на засіданні 28 квітня, пишуть «МикВісті».

Депутати розглядали питання ліквідації трьох дитсадків. Їхні потужності, як зазначила начальниця управління освіти Ганна Личко, розраховані на малу кількість дітей: №104 — на 31 дитину, №128 — на 78, №138 — на 26. Крім того, там немає підвалів, відповідно і укриттів. Вихованців у цих садках немає, тому вони у простої.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

by phone
by card
lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Голова комісії Ганна Норд зауважила, що вартість перебування дітей у малокомплектних дитсадках була високою і до війни.

— На початку нашої каденції ми з вами розглядали питання фінансування садків та вартості перебування дітей у цих дитячих закладах. І в цих закладах маленьких була шалена вартість перебування дітей, — сказала Ганна Норд.

За її словами, можна запропонувати будівлі прийомним сім'ям:

— Може, ми ці будівлі передамо прийомним сім'ям чи щось ще. Вони ж залишаться у нашій власності — міської ради, — сказала депутатка.

Крім того, депутат Олександр Мєдвєдєв поцікавився, чи не віддадуть садки під приватизацію.

— Я ж розумію так, що не будуть їх давати на приватизацію чи на продаж землі? — запитав депутат Олександр Мєдвєдєв.

Голова комісії сказала, що будівлі залишаються у міста.

— Ми ліквідуємо самі заклади, а будівлі у нас залишаються. Ми розглядаємо питання, що там є персонал і матеріальні цінності, які належать нашим закладам дошкільної освіти, а дітей там по суті немає і не може бути, поки іде війна, тому що немає укриттів, — відповіла Ганна Норд.

Зазначимо, що суб’єктом подання проєкту рішення про ліквідацію дитсадків є управління освіти.

Подання про ліквідацію дитсадків. Скриншот пояснювальної записки

У проєкті рішення зазначається, що садки пропонують ліквідувати для оптимізації мережі закладів дошкільної освіти м. Миколаєва, ефективного використання коштів міськради на їх утримання, «у зв’язку із відсутністю вихованців, безперспективністю функціонування закладу дошкільної освіти».

Проєкт рішення про ліквідацію дитсадка. Скриншот з сайту міськради

Нагадаємо, що члени освітньої комісії погодили ліквідацію дитячих садків №104, 128 та 138.

Реклама
