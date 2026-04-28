«Ліквідуємо заклади, а будівлі залишаться», — депутатка Норд про долю трьох дитсадків у Миколаєві
19:34, 28 квітня, 2026
У дитсадках Миколаєва, які відвідувало мало дітей, ще до війни була висока вартість перебування.
Про це сказала голова комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення Миколаївської міськради Ганна Норд на засіданні 28 квітня, пишуть «МикВісті».
Депутати розглядали питання ліквідації трьох дитсадків. Їхні потужності, як зазначила начальниця управління освіти Ганна Личко, розраховані на малу кількість дітей: №104 — на 31 дитину, №128 — на 78, №138 — на 26. Крім того, там немає підвалів, відповідно і укриттів. Вихованців у цих садках немає, тому вони у простої.
Голова комісії Ганна Норд зауважила, що вартість перебування дітей у малокомплектних дитсадках була високою і до війни.
— На початку нашої каденції ми з вами розглядали питання фінансування садків та вартості перебування дітей у цих дитячих закладах. І в цих закладах маленьких була шалена вартість перебування дітей, — сказала Ганна Норд.
За її словами, можна запропонувати будівлі прийомним сім'ям:
— Може, ми ці будівлі передамо прийомним сім'ям чи щось ще. Вони ж залишаться у нашій власності — міської ради, — сказала депутатка.
Крім того, депутат Олександр Мєдвєдєв поцікавився, чи не віддадуть садки під приватизацію.
— Я ж розумію так, що не будуть їх давати на приватизацію чи на продаж землі? — запитав депутат Олександр Мєдвєдєв.
Голова комісії сказала, що будівлі залишаються у міста.
— Ми ліквідуємо самі заклади, а будівлі у нас залишаються. Ми розглядаємо питання, що там є персонал і матеріальні цінності, які належать нашим закладам дошкільної освіти, а дітей там по суті немає і не може бути, поки іде війна, тому що немає укриттів, — відповіла Ганна Норд.
Зазначимо, що суб’єктом подання проєкту рішення про ліквідацію дитсадків є управління освіти.
У проєкті рішення зазначається, що садки пропонують ліквідувати для оптимізації мережі закладів дошкільної освіти м. Миколаєва, ефективного використання коштів міськради на їх утримання, «у зв’язку із відсутністю вихованців, безперспективністю функціонування закладу дошкільної освіти».
Нагадаємо, що члени освітньої комісії погодили ліквідацію дитячих садків №104, 128 та 138.
Останні новини про: дитсадок
