 Гастроентероколіт серед дітей у Вознесенську: поліція розпочала розслідування

У Вознесенську 10 дітей опинилися в лікарні з отруєнням — поліція почала розслідування

У Вознесенську госпіталізували 10 дітей з отруєнням.

У Вознесенську до лікарні звернулися батьки 11 дітей, які ходять до дитсадку. У них виявили гастроентереколіт. Поліція розпочала розслідування.

Про це повідомили у Вознесенському районному управлінні поліції.

Про захворювання у дітей до поліції повідомив Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. У дітей виявили гастроентереколіт середньої тяжкості. Зазначається, що діти дошкільного віку та відвідують дитсадок.

«Попередньо встановлено, що станом на 23 квітня до медичного закладу звернулися батьки 11 дітей. Наразі десятеро дітей перебувають на стаціонарному лікуванні, ще одна дитина проходить амбулаторне лікування. Усім надається необхідна медична допомога, лікарі контролюють стан їхнього здоровʼя», — повідомили у поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження попередньо за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням. Також фахівці центру контролю та профілактики хвороб проводять аналізи для встановлення джерела інфекції. Перевіряють якість харчування, умови зберігання продуктів, санітарний стан приміщень та дотримання працівниками дитсадку санітарних норм.

Нагадаємо, що у Миколаєві зафіксували спалах гострої кишкової інфекції в одному із закладів дошкільної освіти. До медиків уже звернулися батьки трьох дітей, двох із них госпіталізували. Поліція проводить розслідування.

У квітні у Миколаєві до лікарні потрапили 7 дітей з гострою кишковою інфекцією. За попередньою інформацією прокуратури, вони їли курячі нагетси, піцу та бургери у розважальному центрі. Правоохоронці проводили розслідування.

Happy Land за своєю ініціативою закрив заклад до 22 березня. Там була проведена дезінфекція. Згодом заклад відкрили та показали результати досліджень.

