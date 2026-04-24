У Вознесенську 10 дітей опинилися в лікарні з отруєнням — поліція почала розслідування

У Вознесенську госпіталізували 10 дітей з отруєнням. Ілюстративне фото Слово і діло

У Вознесенську до лікарні звернулися батьки 11 дітей, які ходять до дитсадку. У них виявили гастроентереколіт. Поліція розпочала розслідування.

Про це повідомили у Вознесенському районному управлінні поліції.

Про захворювання у дітей до поліції повідомив Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. У дітей виявили гастроентереколіт середньої тяжкості. Зазначається, що діти дошкільного віку та відвідують дитсадок.

«Попередньо встановлено, що станом на 23 квітня до медичного закладу звернулися батьки 11 дітей. Наразі десятеро дітей перебувають на стаціонарному лікуванні, ще одна дитина проходить амбулаторне лікування. Усім надається необхідна медична допомога, лікарі контролюють стан їхнього здоровʼя», — повідомили у поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження попередньо за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням. Також фахівці центру контролю та профілактики хвороб проводять аналізи для встановлення джерела інфекції. Перевіряють якість харчування, умови зберігання продуктів, санітарний стан приміщень та дотримання працівниками дитсадку санітарних норм.

