У «Миколаївелектротрансі» пояснили, чому не можуть продовжити рух тролейбусів до Північного після 22:00

Рух тролейбусів до мікрорайону Північний у Миколаєві не можуть продовжити після 22:00 через комендантську годину та особливості пасажиропотоку.

Про це під час прямого ефіру розповів директор комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана, пишуть «МикВісті».

За його словами, водії громадського транспорту мають встигнути повернутися додому до початку комендантської години, яка діє в місті з опівночі.

— На даний момент це не є можливим. З 12 години у нас діє комендантська година. Водіям тролейбусів так само потрібно доїхати додому, щоб встигнути до комендантської години. А друге і найголовніше — це питання стосується й інших маршрутів. Ми Щодня відслідковуємо наш пасажиропотік: бачимо динаміку, скільки їздить людей і в які години, — пояснив він.

Юрій Сметана додав, що підприємство наразі не може перерозподілити транспорт, зокрема скоротити кількість рейсів у ранкові години, аби подовжити роботу маршрутів увечері.

— Зараз ми не маємо можливості, наприклад, зменшити транспорт в ранковий час, щоб продовжити його до 23 години, — зазначив він.

Нагадаємо, у всьому громадському транспорті Миколаєва збільшили вартість проїзду у середньому на 33%. У маршрутках та автобусах нові тарифи діятимуть з 27 квітня, а в електротранспорті з 4 травня.

Водночас в електротранспорті Миколаєві з 4 травня з'явиться новий квиток — так званий квиток контролера для тих, хто не сплатив за проїзд. Коштуватиме він 300 гривень. Якщо пасажири будуть відмовлятися сплатити, то їм викликатимуть поліцію.

Останні новини про: Миколаївелектротранс

Вартість проїзду у громадському транспорті Миколаєва збільшили у середньому на 33%
Квиток контролера чи виклик поліції: у Миколаєві по-новому штрафуватимуть за проїзд без квитка в електротранспорті
У Миколаєві з 28 квітня почне курсувати тролейбус №14 до вулиці Казарського
У Миколаєві з 28 квітня почне курсувати тролейбус №14 до вулиці Казарського

Даріна Мельничук
новини
«Якщо там встигли вичитати всю програму», — школярі Миколаївщини підуть на канікули з 5 червня

Юлія Бойченко
новини
Підрядник вдруге не встигає завершити реконструкцію укриття ліцею №3 у Миколаєві — роботи тривають два роки

Юлія Бойченко
новини
Головний архітектор Миколаєва хоче прибрати боксерську грушу з Соборної

Юлія Бойченко
новини
Бізнес і екологія: як на півдні України проходять оцінку впливу на довкілля

Світлана Іванченко
Останні новини про: Миколаївелектротранс

У Миколаєві з 28 квітня почне курсувати тролейбус №14 до вулиці Казарського
Квиток контролера чи виклик поліції: у Миколаєві по-новому штрафуватимуть за проїзд без квитка в електротранспорті
Вартість проїзду у громадському транспорті Миколаєва збільшили у середньому на 33%

«Якщо там встигли вичитати всю програму», — школярі Миколаївщини підуть на канікули з 5 червня

50 хвилин тому

У Миколаївському музеї Верещагіна відкрилася виставка пам’яті скульпторки Інни Макушиної

Галина Сеннікова

Головне сьогодні