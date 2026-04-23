У «Миколаївелектротрансі» пояснили, чому не можуть продовжити рух тролейбусів до Північного після 22:00

Рух тролейбусів до мікрорайону Північний у Миколаєві не можуть продовжити після 22:00 через комендантську годину та особливості пасажиропотоку.

Про це під час прямого ефіру розповів директор комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана, пишуть «МикВісті».

За його словами, водії громадського транспорту мають встигнути повернутися додому до початку комендантської години, яка діє в місті з опівночі.

— На даний момент це не є можливим. З 12 години у нас діє комендантська година. Водіям тролейбусів так само потрібно доїхати додому, щоб встигнути до комендантської години. А друге і найголовніше — це питання стосується й інших маршрутів. Ми Щодня відслідковуємо наш пасажиропотік: бачимо динаміку, скільки їздить людей і в які години, — пояснив він.

Юрій Сметана додав, що підприємство наразі не може перерозподілити транспорт, зокрема скоротити кількість рейсів у ранкові години, аби подовжити роботу маршрутів увечері.

— Зараз ми не маємо можливості, наприклад, зменшити транспорт в ранковий час, щоб продовжити його до 23 години, — зазначив він.

Нагадаємо, у всьому громадському транспорті Миколаєва збільшили вартість проїзду у середньому на 33%. У маршрутках та автобусах нові тарифи діятимуть з 27 квітня, а в електротранспорті з 4 травня.

Водночас в електротранспорті Миколаєві з 4 травня з'явиться новий квиток — так званий квиток контролера для тих, хто не сплатив за проїзд. Коштуватиме він 300 гривень. Якщо пасажири будуть відмовлятися сплатити, то їм викликатимуть поліцію.