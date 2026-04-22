Тариф на перевезення у Миколаєві збільшили у середньому на 33%
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Юлія Лук’яненко
-
•
-
11:39, 22 квітня, 2026
-
У Миколаєві збільшили тариф на перевезення у транспорті. З 27 квітня це стосується маршруток, автобусів, а з 4 травня також електротранспорту.
Відповідне рішення ухвалив сьогодні, 22 квітня, виконком Миколаївської міськради, пишуть «МикВісті».
Обґрунтували збільшення тарифу підвищенням вартості пального, матеріалів, запчастин, а також збільшенням мінімальної заробітної плати.
Тариф на проїзд у маршрутках, які їздять на відстань до 10 км збільшили до 18 гривень, понад 10 км — 20 гривень. Крім того, проїзд у віддалені мікрорайони тепер став дорожче:
- до мкрн Варварівка — 20 гривень;
- до мкрн Матвіївка — 25 гривень;
- до мкрн Велика Корениха — 25 гривень;
- до мкрн Мала Корениха — 30 гривень.
Учні 1-12 класів з 1 вересня по 1 червня платитимуть за проїзд 50% вартості тарифу. Але обов'язково має бути при собі учнівський квиток.
Крім того, рішення ухвалили і стосовно проїзду у комунальних автобусах КП «Миколаївпастранс». Тариф на перевезення пасажира та багажу становитиме 20 гривень. Учні їхздять безкоштовно в автобусах на період воєнного стану. Після його завершення проїзд коштуватиме 50% вартості у навчальний період.
У електротранспорті — трамваях, тролейбусах — тариф підвищують з 4 травня.
У проєкті рішення виконкому зазначається, що вартість проїду в електротранспорті залежно від тривалості проїзного квитка, буде така:
- разовий квиток, придбаний у водія чи у кіоску, — 15 гривень;
- на одну добу на трамвай та тролейбус — 40 гривень;
- на дві доби на трамвай та тролейбус — 75 гривень;
- на тиждень окремо на трамвай та тролейбус — по 150 гривень;
- на тиждень разом на трамвай та тролейбус — 225 гривень;
- на 15 днів окремо на трамвай та тролейбус — по 285 гривень;
- на 15 днів разом на трамвай та тролейбус — 430 гривень;
- на 1 місяць окремо на трамвай та тролейбус — по 540 гривень;
- на 1 місяць разом на трамвай та тролейбус — 810 гривень.
Крім того, разовий квиток, придбаний через QR-код коштуватиме 12 гривень, по студентському квитку — 8 гривень.
Для студентів проїзний коштуватиме стільки:
- на 1 місяць окремо на трамвай та тролейбус — по 270 гривень;
- на 1 місяць разом на трамвай та тролейбус — 405 гривень.
Штраф за несплачений проїзд буде 300 гривень. А кількість поїздок по проїзному на трамвай та тролейбус становить 90 гривень, окремо — 60 гривень.
Зараз тариф на проїзд у електротранспорті коштує 10 гривень при оплаті у водія, у комунальних автобусах — 15 гривень, у маршрутках — 15-20 гривень. Отже, в середньому вартість проїзду збільшили на 33%.
Нагадаємо, у кінці березня 2026 року заступник начальника управління транспортного комплексу, зв'язку та телекомунікацій Миколаївської міськради Олег Кукса розповів «МикВісті», що приватні перевізники подали пропозиції для підвищення тарифу на проїзд у маршрутках.
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.