 Тариф на громадський транспорт у Миколаєві збільшено: що змінилося

Тариф на перевезення у Миколаєві збільшили у середньому на 33%

Громадський транспорту Миколаєва. Фото: архів МикВістіГромадський транспорт Миколаєва. Фото: архів МикВісті

У Миколаєві збільшили тариф на перевезення у транспорті. З 27 квітня це стосується маршруток, автобусів, а з 4 травня також електротранспорту.

Відповідне рішення ухвалив сьогодні, 22 квітня, виконком Миколаївської міськради, пишуть «МикВісті».

Обґрунтували збільшення тарифу підвищенням вартості пального, матеріалів, запчастин, а також збільшенням мінімальної заробітної плати.

Тариф на проїзд у маршрутках, які їздять на відстань до 10 км збільшили до 18 гривень, понад 10 км — 20 гривень. Крім того, проїзд у віддалені мікрорайони тепер став дорожче:

  • до мкрн Варварівка — 20 гривень;
  • до мкрн Матвіївка — 25 гривень;
  • до мкрн Велика Корениха — 25 гривень;
  • до мкрн Мала Корениха — 30 гривень.

Учні 1-12 класів з 1 вересня по 1 червня платитимуть за проїзд 50% вартості тарифу. Але обов'язково має бути при собі учнівський квиток.

Крім того, рішення ухвалили і стосовно проїзду у комунальних автобусах КП «Миколаївпастранс». Тариф на перевезення пасажира та багажу становитиме 20 гривень. Учні їхздять безкоштовно в автобусах на період воєнного стану. Після його завершення проїзд коштуватиме 50% вартості у навчальний період.

У електротранспорті — трамваях, тролейбусах — тариф підвищують з 4 травня.

У проєкті рішення виконкому зазначається, що вартість проїду в електротранспорті залежно від тривалості проїзного квитка, буде така:

  • разовий квиток, придбаний у водія чи у кіоску, — 15 гривень;
  • на одну добу на трамвай та тролейбус — 40 гривень;
  • на дві доби на трамвай та тролейбус — 75 гривень;
  • на тиждень окремо на трамвай та тролейбус — по 150 гривень;
  • на тиждень разом на трамвай та тролейбус — 225 гривень;
  • на 15 днів окремо на трамвай та тролейбус — по 285 гривень;
  • на 15 днів разом на трамвай та тролейбус — 430 гривень;
  • на 1 місяць окремо на трамвай та тролейбус — по 540 гривень;
  • на 1 місяць разом на трамвай та тролейбус — 810 гривень.

Крім того, разовий квиток, придбаний через QR-код коштуватиме 12 гривень, по студентському квитку — 8 гривень.

Для студентів проїзний коштуватиме стільки:

  • на 1 місяць окремо на трамвай та тролейбус — по 270 гривень;
  • на 1 місяць разом на трамвай та тролейбус — 405 гривень.

Штраф за несплачений проїзд буде 300 гривень. А кількість поїздок по проїзному на трамвай та тролейбус становить 90 гривень, окремо — 60 гривень.

Зараз тариф на проїзд у електротранспорті коштує 10 гривень при оплаті у водія, у комунальних автобусах — 15 гривень, у маршрутках — 15-20 гривень. Отже, в середньому вартість проїзду збільшили на 33%.

Нагадаємо, у кінці березня 2026 року заступник начальника управління транспортного комплексу, зв'язку та телекомунікацій Миколаївської міськради Олег Кукса розповів «МикВісті», що приватні перевізники подали пропозиції для підвищення тарифу на проїзд у маршрутках.

