 Скільки коштуватиме проїзд у тролейбусах Миколаєва: виконкому пропонують підняти тариф

У Миколаєві планують підняти вартість проїзду у тролейбусах на 50%

Тролейбуси у Миколаєві, фото: «МикВісті»

У Миколаєві планують підвищити тариф на проїзд у тролейбусах: до 15 гривень за паперовий квиток та 12 гривень за квиток, придбаний за допомогою QR-коду.

Про це у коментарі «МикВісті» повідомив директор комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана.

Він пояснив, що у 2025 році економічно обгрунтований тариф для підприємства мав би становити 22 гривні за одного платного пасажира, а за перший квартал 2026 року — 26 гривень 35 копійок.

— В першому кварталі був великий ріст на електроенергію, паливно-мастильні, змінилася заробітна плата, — пояснив Юрій Сметана.

Наразі комунальне підприємство звернулося до виконавчого комітету з пропозицією підняти вартість проїзду в міському електротранспорті.

— Нам вдалося подати розрахунок на виконавчий комітет. На сьогодні ми подали наступні цифри: 15 гривень паперовий квиточок, 12 гривень квиток, придбаний за допомогою QR-коду. Зараз у нас 10 грн гривень паперовий квиточок і 8 гривень — через QR-код, — сказав Юрій Сметана.

Однак навіть пропонований зараз новий тариф наразі є економічно невигідний для підприємства.

— По нашим показникам він не є економічно обгрунтованим, але дякую депутатам міської ради за те, що вони підтримали виділення коштів за договором «гривня за кілометр». І якщо буде все нормально і вони зможуть виділити нам ще на 11-12 місяць 2026 року, то в цьому році ми більше не будемо піднімати тариф. Ну, або якщо не буде росту цін на електрику, паливо, — додав він.

Від початку 2026 року виконавчий комітет міської ради перерахував на рахунок «Миколаївелектротрансу» загально 128,1 мільйона гривень, свідчать дані моніторингового сайту використання публічних коштів Spending.gov.ua. У середньому це 32 мільйони гривень на місяць. У призначенні платежу вказано, що оплата за послуги з перевезення міським електротранспортом. Фактично це компенсація за проїзд людей пільгових категорій. На рік ця сума складає приблизно 384 мільйони гривень.

Від початку року виконком перерахував «Миколаївелектротрансу» 128,1 мільйона гривень, скриншот з сайту Spending.gov.ua

Варто зазначити, що «Миколаївелектротранс» одне з комунальних підприємств міста, які отримали найбільше внесків у статутний капітал за останні два роки. Для «Миколаївелектротрансу» ця сума склала 212 мільйонів гривень. Детальніше про це читайте у статті «МикВісті» «Миколаїв за два роки вклав 1,7 млрд грн у комунальні підприємства: куди пішли гроші».

Нагадаємо, тариф на проїзд у маршрутках Миколаєва може вирости. Вартість поїздок планують збільшити до 20 гривень з 27 квітня.

