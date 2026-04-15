У Миколаєві планують підняти вартість проїзду у тролейбусах на 50%

Тролейбуси у Миколаєві

У Миколаєві планують підвищити тариф на проїзд у тролейбусах: до 15 гривень за паперовий квиток та 12 гривень за квиток, придбаний за допомогою QR-коду.

Про це у коментарі «МикВісті» повідомив директор комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана.

Він пояснив, що у 2025 році економічно обгрунтований тариф для підприємства мав би становити 22 гривні за одного платного пасажира, а за перший квартал 2026 року — 26 гривень 35 копійок.

— В першому кварталі був великий ріст на електроенергію, паливно-мастильні, змінилася заробітна плата, — пояснив Юрій Сметана.

Наразі комунальне підприємство звернулося до виконавчого комітету з пропозицією підняти вартість проїзду в міському електротранспорті.

— Нам вдалося подати розрахунок на виконавчий комітет. На сьогодні ми подали наступні цифри: 15 гривень паперовий квиточок, 12 гривень квиток, придбаний за допомогою QR-коду. Зараз у нас 10 грн гривень паперовий квиточок і 8 гривень — через QR-код, — сказав Юрій Сметана.

Однак навіть пропонований зараз новий тариф наразі є економічно невигідний для підприємства.

— По нашим показникам він не є економічно обгрунтованим, але дякую депутатам міської ради за те, що вони підтримали виділення коштів за договором «гривня за кілометр». І якщо буде все нормально і вони зможуть виділити нам ще на 11-12 місяць 2026 року, то в цьому році ми більше не будемо піднімати тариф. Ну, або якщо не буде росту цін на електрику, паливо, — додав він.

Від початку 2026 року виконавчий комітет міської ради перерахував на рахунок «Миколаївелектротрансу» загально 128,1 мільйона гривень, свідчать дані моніторингового сайту використання публічних коштів Spending.gov.ua. У середньому це 32 мільйони гривень на місяць. У призначенні платежу вказано, що оплата за послуги з перевезення міським електротранспортом. Фактично це компенсація за проїзд людей пільгових категорій. На рік ця сума складає приблизно 384 мільйони гривень.

Від початку року виконком перерахував «Миколаївелектротрансу» 128,1 мільйона гривень

Варто зазначити, що «Миколаївелектротранс» одне з комунальних підприємств міста, які отримали найбільше внесків у статутний капітал за останні два роки. Для «Миколаївелектротрансу» ця сума склала 212 мільйонів гривень.

