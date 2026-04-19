Вартість проїзду в комунальних автобусах Миколаєва планують підвищити до 20 гривень
- Юлія Бойченко
12:33, 19 квітня, 2026
У Миколаєві планують збільшити вартість проїзду в комунальних автобусах міста до 20 гривень з 27 квітня.
Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті». Його має розглянути виконавчий комітет найближчого засідання, яке заплановане на 22 квітня.
Згідно з проєктом рішення, для перевізника — комунального підприємства «Миколаївпастранс» пропонують встановити тариф на перевезення одного платного пасажира та багажу у розмірі 20 гривень.
Новий тариф може почати діяти з 27 квітня 2026 року у разі його затвердження виконавчим комітетом. Йдеться про автобуси, які працюють у режимах «маршрутного таксі» та «звичайний».
У документі зазначається, що переглянути тариф вирішили через підвищення вартості пального, матеріалів, запчастин, а також збільшення мінімальної заробітної плати на підприємстві.
Проєктом рішення також передбачено, що на період дії воєнного стану школярі зможуть користуватися проїздом у комунальних автобусах безкоштовно за наявності учнівського квитка.
Після завершення воєнного стану для учнів 1–11 (12) класів планують встановити 50% знижку на проїзд у період з 1 вересня до 1 червня.
Нагадаємо, що у Миколаєві планують підвищити тариф на проїзд у тролейбусах: до 15 гривень за паперовий квиток та 12 гривень за квиток, придбаний за допомогою QR-коду.
Водночас у місті може зрости тариф на проїзд у маршрутках. Вартість поїздок планують збільшити до 20 гривень з 27 квітня.
Громадська організація «Миколаївський Медіа Хаб» (онлайн-медіа МикВісті) висловлює вдячність за фінансову підтримку Європейського Союзу через свій проєкт “Підтримка прифронтових медіа та розслідувальної журналістики” (FAIR Media Ukraine), який впроваджується Internews International у партнерстві з Media Development Foundation (MDF). ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (онлайн-медіа МикВісті) зберігає повну редакційну незалежність, а інформація, подана тут, не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу, Internews International або MDF.
