 Скільки з 27 квітня коштуватиме проїзд в комунальних автобусах Миколаєва?

  • неділя

    19 квітня, 2026

  • 16.3°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 19 квітня , 2026 неділя

  • Миколаїв • 16.3° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Вартість проїзду в комунальних автобусах Миколаєва планують підвищити до 20 гривень

Громадський транспорт у Миколаєві, архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві планують збільшити вартість проїзду в комунальних автобусах міста до 20 гривень з 27 квітня.

Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті». Його має розглянути виконавчий комітет найближчого засідання, яке заплановане на 22 квітня.

Згідно з проєктом рішення, для перевізника — комунального підприємства «Миколаївпастранс» пропонують встановити тариф на перевезення одного платного пасажира та багажу у розмірі 20 гривень.

Новий тариф може почати діяти з 27 квітня 2026 року у разі його затвердження виконавчим комітетом. Йдеться про автобуси, які працюють у режимах «маршрутного таксі» та «звичайний».

У документі зазначається, що переглянути тариф вирішили через підвищення вартості пального, матеріалів, запчастин, а також збільшення мінімальної заробітної плати на підприємстві.

Проєктом рішення також передбачено, що на період дії воєнного стану школярі зможуть користуватися проїздом у комунальних автобусах безкоштовно за наявності учнівського квитка.

Після завершення воєнного стану для учнів 1–11 (12) класів планують встановити 50% знижку на проїзд у період з 1 вересня до 1 червня.

Нагадаємо, що у Миколаєві планують підвищити тариф на проїзд у тролейбусах: до 15 гривень за паперовий квиток та 12 гривень за квиток, придбаний за допомогою QR-коду.

Водночас у місті може зрости тариф на проїзд у маршрутках. Вартість поїздок планують збільшити до 20 гривень з 27 квітня.

партнерство
Internews

Громадська організація «Миколаївський Медіа Хаб» (онлайн-медіа МикВісті) висловлює вдячність за фінансову підтримку Європейського Союзу через свій проєкт “Підтримка прифронтових медіа та розслідувальної журналістики” (FAIR Media Ukraine), який впроваджується Internews International у партнерстві з Media Development Foundation (MDF). ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (онлайн-медіа МикВісті) зберігає повну редакційну незалежність, а інформація, подана тут, не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу, Internews International або MDF.

Фінансується Європейським СоюзомЗа підтримки Internews

0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Громадський транспорт

У Миколаєві тролейбуси №9 та №1 тимчасово змінять маршрут
Безготівковий проїзд у Миколаєві: 603 тис. оплат за 3 місяці
Миколаїв потрапив до списку міст із найдешевшим проїздом: скільки платять по Україні

У Миколаєві хочуть створити музей тоталітарного періоду

1 година тому

У Києві поліцейських звинуватили у «втечі» під час теракту: голова МВС призначив службове розслідування

Головне сьогодні