Вартість проїзду в комунальних автобусах Миколаєва планують підвищити до 20 гривень

Громадський транспорт у Миколаєві, архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві планують збільшити вартість проїзду в комунальних автобусах міста до 20 гривень з 27 квітня.

Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті». Його має розглянути виконавчий комітет найближчого засідання, яке заплановане на 22 квітня.

Згідно з проєктом рішення, для перевізника — комунального підприємства «Миколаївпастранс» пропонують встановити тариф на перевезення одного платного пасажира та багажу у розмірі 20 гривень.

Новий тариф може почати діяти з 27 квітня 2026 року у разі його затвердження виконавчим комітетом. Йдеться про автобуси, які працюють у режимах «маршрутного таксі» та «звичайний».

У документі зазначається, що переглянути тариф вирішили через підвищення вартості пального, матеріалів, запчастин, а також збільшення мінімальної заробітної плати на підприємстві.

Проєктом рішення також передбачено, що на період дії воєнного стану школярі зможуть користуватися проїздом у комунальних автобусах безкоштовно за наявності учнівського квитка.

Після завершення воєнного стану для учнів 1–11 (12) класів планують встановити 50% знижку на проїзд у період з 1 вересня до 1 червня.

Нагадаємо, що у Миколаєві планують підвищити тариф на проїзд у тролейбусах: до 15 гривень за паперовий квиток та 12 гривень за квиток, придбаний за допомогою QR-коду.

Водночас у місті може зрости тариф на проїзд у маршрутках. Вартість поїздок планують збільшити до 20 гривень з 27 квітня.