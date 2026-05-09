«Гілка впала на авто», — миколаївці просять прибрати аварійні дерева у дворах та біля дитячих майданчиків

Цей матеріал вже прочитали більше 2,000 відвідувачів

Сухі тополі біля дитячого майданчика за магазином «Міда» на проспекті Миру, 18. Фото: Галина Довгорукова

Миколаївці просять міську владу обстежити та прибрати аварійні дерева у дворах житлових будинків, біля дитячих майданчиків та пішохідних зон. Жителі скаржаться на сухі гілки, трухляві стовбури та дерева, які можуть впасти під час негоди.

Свої звернення містяни публікують у Facebook-групі Contact Center при Миколаївській міській раді, пишуть «МикВісті».

Зокрема, мешканці будинку по вулиці Олекси Алмазова, 53-а просять провести комісійне обстеження дерев у дворі. За їх словами, частина насаджень має ознаки аварійності та всихання, а сухі гілки становлять небезпеку для людей.

«Це створює потенційну небезпеку для мешканців, дітей, автомобілів та майна, особливо під час сильного вітру або негоди. Частина дерев розташована безпосередньо біля дитячого майданчика та пішохідних зон», — написала мешканка Анна Цимбал.

Дерево по вулиці Олекси Алмазова, 53-а. Фото: Анна Цимбал

Ще одне звернення стосується аварійного дерева на проспекті Центральному, 68. Містяни просять терміново його спиляти через загрозу падіння.

Дерево на проспекті Центральному, 68. Фото: Оксана Литвинчук Дерево на проспекті Центральному, 68. Фото: Оксана Литвинчук

Також жителі провулку Полярного, 2А повідомили, що гілка сухого дерева впала на припаркований автомобіль.

«Прошу прибрати аварійне сухе дерево за адресою провулок Полярний 2А. Сьогодні гілка впала на припаркований автомобіль. Це відбувається періодично», — йдеться у повідомленні.

Сухе дерево за адресою провулок Полярний 2А. Фото: Марина Ничипоренко Сухе дерево за адресою провулок Полярний 2А. Фото: Марина Ничипоренко

У дворі будинку по вулиці Захисників Миколаєва, 22 мешканці скаржаться на старі абрикосу та шовковицю. За їх словами, коріння дерев пошкоджує фундамент будинку, а гілки торкаються електромереж і руйнують покрівлю.

«Дерева становлять реальну загрозу життю та здоров’ю мешканців. Вони дуже старі, значно перерослі.Мешканці неодноразово зверталися до керуючих служб, спочатку до ЖЕКу, потім вже до КП «Миколаївські парки», однак проблема якій вже понад 20 років так і не вирішена», — додала мешканка Світлана Дубина.

Крім того, мешканці просять прибрати дві сухі тополі біля дитячого майданчика за магазином «Міда» на проспекті Миру, 18.

Реклама

«Від усіх мешканців дуже просимо спиляти дві сухих тополі біля дитячого майданчика, поки вони не накоїли лиха», — написали містяни.

Нагадаємо, у серпні 2025 року виконком Миколаївської міської ради ухвалив новий порядок видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень у місті. Тепер мешканці мають звертатися безпосередньо до КП «Миколаївські парки» із заявами про знесення дерев.

На початку 2026 року стало відомо, що міська влада хоче спростити процедуру знесення дерев. Як пояснив заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Ігор Набатов, йдеться про дерева, які становлять потенційну загрозу для людей, транспорту та майна через пошкодження або інші дефекти.

Згодом виконком затвердив доповнення до порядку видалення зелених насаджень, які дозволяють зносити аварійні, сухостійні та фаутні (з пошкодженнями та вадами стовбурів різного походження, — прим.) дерева за рішенням більшості членів спеціальної комісії.

Скандал зі знесення дубів у Миколаєві

Як відомо, в Інгульському районі Миколаєва навесні цього року розпочалися підготовчі роботи для будівництва АЗС«ОККО» та магазинів. Ділянка розташована на перетині проспекту Богоявленського та вулиці Кобера — у зеленій зоні між багатоповерхівками та територією державного підприємства «Зоря»-«Машпроект». 7 травня, підрядник разом із представницею Державної екологічної інспекції обстежили ділянку. За результатами підрахунків, для реалізації проєкту планують знищити 182 дерева — переважно дуби віком 40-60 років.

Зазначимо, що попередні громадські слухання пройшли онлайн 2 липня. Тоді учасники розкритикували звіт з оцінки впливу на довкілля та звинуватили представників забудовника в плагіатстві.

Також головний архітектор Миколаєва Євген Поляков розкритикував забудовника. Хоча до цього висловлював подив, що на земельній ділянці планують знести майже дві сотні багаторічних дубів. Євген Поляков заявив, що не погоджувався на вирубку дубів на цій ділянці, а навпаки вимагав від орендаря висадити додатково 57 дерев, і це, за його словами, зафіксовано в договорі оренди. Окрім того, запевняє головний архітектор Миколаєва, компанія «Світ здоров’я» не має права «здійснювати дії, які призведуть до зміни екологічної ситуації», попри те, що сам факт будівництва АЗС уже вплине на екологічну ситуацію там.

Детальніше історію питання читайте у статті «Як замість того, щоб судитися, міськрада віддала землю під будівництво заправки в Миколаєві?».