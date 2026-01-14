У Миколаєві аварійні та сухі дерева зноситимуть за новими правилами

У Миколаєві через негоду впали дерева. Фото для ілюстрації управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

У Миколаєві затвердили доповнення до порядку видалення зелених насаджень, які дозволяють зносити аварійні, сухостійні та фаутні (з пошкодженнями та вадами стовбурів різного походження, — прим.) дерева за рішенням більшості членів спеціальної комісії.

Відповідні зміни ухвалили на засіданні виконавчого комітету Миколаївської міської ради, повідомляють МикВісті.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві хочуть спростити процедуру знесення дерев. Як пояснив заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Ігор Набатов, йдеться про дерева, які становлять потенційну загрозу для людей, транспорту та майна через пошкодження або інші дефекти.

Він додав, що нововведення має усунути ситуації, коли рішення блокується через позицію одного члена комісії без належного обґрунтування.

«Не може бути такої ситуації, що якщо один член комісії не погоджується з загальним рішенням, то воно не приймається взагалі. Саме тому в пункті 5.3 який ми прописали в попередній редакції ми прописали, якщо хтось з членів комісії має зауваження, він має дати обґрунтовані зауваження, чому він не підписує акт зелених насаджень. Ми кажемо про аварійні, сухостійні або фаутні дерева. Тобто ті, які теоретично можуть впасти та пошкодити якесь майно мешканців міста», — зазначив Ігор Набатов.

За його словами, якщо член комісії не надає аргументованих зауважень, рішення ухвалюватиметься більшістю голосів.

Водночас для всіх інших випадків — коли йдеться про знесення здорових дерев — процедура залишиться жорсткішою.

«Всі інші випадки, коли ми говоримо про знесення не сухостійних, аварійних, або фаутних древ, то рішення приймаються тільки одностайно із подальшим оформленням наказу та ордеру. Всі інші, це цдеться про компенсаційну висадку. Коли мова йде про капітальні ремонти, реконструкцію, реставрації, нове будівництво. І надалі буде компенсаційна висадка зелених насаджень, або сплачена відновлювальна вартість», — додав посадовець.

Нагадаємо, що у серпні 2025 року виконком Миколаївської міської ради ухвалив новий порядок видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень у місті. Тепер мешканці мають звертатися безпосередньо до КП «Миколаївські парки» із заявами про знесення дерев.

Скандал зі знесення дубів у Миколаєві

Як відомо, в Інгульському районі Миколаєва навесні цього року розпочалися підготовчі роботи для будівництва АЗС«ОККО» та магазинів. Ділянка розташована на перетині проспекту Богоявленського та вулиці Кобера — у зеленій зоні між багатоповерхівками та територією державного підприємства «Зоря»-«Машпроект». 7 травня, підрядник разом із представницею Державної екологічної інспекції обстежили ділянку. За результатами підрахунків, для реалізації проєкту планують знищити 182 дерева — переважно дуби віком 40-60 років.

Зазначимо, що попередні громадські слухання пройшли онлайн 2 липня. Тоді учасники розкритикували звіт з оцінки впливу на довкілля та звинуватили представників забудовника в плагіатстві.

Також головний архітектор Миколаєва Євген Поляков розкритикував забудовника. Хоча до цього висловлював подив, що на земельній ділянці планують знести майже дві сотні багаторічних дубів. Євген Поляков заявив, що не погоджувався на вирубку дубів на цій ділянці, а навпаки вимагав від орендаря висадити додатково 57 дерев, і це, за його словами, зафіксовано в договорі оренди. Окрім того, запевняє головний архітектор Миколаєва, компанія «Світ здоров’я» не має права «здійснювати дії, які призведуть до зміни екологічної ситуації», попри те, що сам факт будівництва АЗС уже вплине на екологічну ситуацію там.

Детальніше історію питання читайте у статті «Як замість того, щоб судитися, міськрада віддала землю під будівництво заправки в Миколаєві?»