Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • четвер

    14 серпня, 2025

  • 27.8°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 14 серпня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 27.8° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві змінили правила знесення дерев та кущів

У Миколаєві змінили правила знесення дерев та кущів. Архівне фото У Миколаєві змінили правила знесення дерев та кущів. Архівне фото "Миквісті"

Виконком Миколаївської міської ради ухвалив новий порядок видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень у місті. Тепер мешканці мають звертатися безпосередньо до КП «Миколаївські парки» із заявами про знесення дерев.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому у середу, 13 серпня, повідомляють «МикВісті»

Директор Департаменту ЖКГ Дмитро Бездольний зазначив, що документ оновили у зв’язку зі змінами законодавства.

«Порядок змінюється, тому що в травні цього року відбулися законодавчі зміни. Що суттєво змінюється?! У нас особою подання заяви на видалення зелених насаджень не можуть бути фізичні особи, а суто юридичні. Описується, як подаються заяви, які документи будуть подаватися до заяв про видалення дерев при виконанні інженерних робіт», — проінформував Дмитро Бездольний.

Реклама

Тому мешканці мають звертатися до «Миколаївських парків». А вже підприємство узагальнюватиме ці заявки та передаватиме їх до Департаменту ЖКГ.

Також в документі визначили порядок видалення дерев під час аварійних чи поточних ремонтів підземних комунікацій, а також при ліквідації наслідків негоди. Замовники робіт на підземних мережах тепер зобов’язані звертатися до підприємства «Миколаївські парки» для оформлення дозволів на видалення зелених насаджень.

Нагадаємо, що Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу звернулась до правоохоронних органів за фактом знесення понад 80 дерев на території Миколаївської обласної клінічної лікарні.

Як відомо, на території медичного закладу буде створено велике підземне укриття. Саме для проведення робіт підрядна організація «Антарес-Буд» на етапі підготовчих робіт знесла зелені насадження, що потрапляють в зону будівництва. 

25 липня підрядники почали підготовчі роботи та спиляли дерева, на що почали скаржитись в соціальних мережах миколаївці. На це відреагували представники екоінспекції, які приїхали на місце разом з поліцією з вимогою надати усі дозвільні документи. 

Також нагадаємо, що Миколаївська екологиня та громадська активістка Діана Крисінська обурилась тим, що дерева в місті поливають у найспекотніший час дня. Вона закликала працівників КП «Миколаївські парки» змінити графік поливу.

Раніше Діана Крисінська заявила про грубе порушення екологічних норм під час обрізки дерев на площі Соборній. Вона стверджує, що КП «Миколаївські парки» обрізає здорові гілки платанів, яким більше 30 років без дозволу.

Останні новини про: КП «Миколаївські парки»

«Дбаємо з любов’ю»: у Миколаєві КП «Парки» обрізає унікальний 170-річний дуб
У Миколаєві планують висадити 310 нових дерев: їх закуплять за мільйон гривень
Як виглядає парк «Юність» через 2 роки після того, як його забрали у приватних власників
Реклама

Читайте також:

новини

Як виглядає парк «Юність» через 2 роки після того, як його забрали у приватних власників

Ірина Олехнович
новини

В Одесі невідомий напав на дівчину біля її будинку та погрожував зґвалтувати

Даріна Мельничук
новини

Суд в Очакові дав 12 років за катування жителів Кінбурну командиру «казачої» бригади «Дон»

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Куцурубі на Миколаївщині відремонтують аварійну дорогу: на це витратять більше ₴9 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

Після запуску нового водогону у Миколаєві хочуть частково зберегти точки видачі питної води — на план «Б»

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: КП «Миколаївські парки»

Як виглядає парк «Юність» через 2 роки після того, як його забрали у приватних власників
У Миколаєві планують висадити 310 нових дерев: їх закуплять за мільйон гривень
«Дбаємо з любов’ю»: у Миколаєві КП «Парки» обрізає унікальний 170-річний дуб

Російський дрон атакував Миколаївщину, спалахнула пожежа

На Миколаївщині створять два нові заповідники площею понад 500 гектарів

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay