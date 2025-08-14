У Миколаєві змінили правила знесення дерев та кущів. Архівне фото "Миквісті"

Виконком Миколаївської міської ради ухвалив новий порядок видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень у місті. Тепер мешканці мають звертатися безпосередньо до КП «Миколаївські парки» із заявами про знесення дерев.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому у середу, 13 серпня, повідомляють «МикВісті»

Директор Департаменту ЖКГ Дмитро Бездольний зазначив, що документ оновили у зв’язку зі змінами законодавства.

«Порядок змінюється, тому що в травні цього року відбулися законодавчі зміни. Що суттєво змінюється?! У нас особою подання заяви на видалення зелених насаджень не можуть бути фізичні особи, а суто юридичні. Описується, як подаються заяви, які документи будуть подаватися до заяв про видалення дерев при виконанні інженерних робіт», — проінформував Дмитро Бездольний.

Тому мешканці мають звертатися до «Миколаївських парків». А вже підприємство узагальнюватиме ці заявки та передаватиме їх до Департаменту ЖКГ.

Також в документі визначили порядок видалення дерев під час аварійних чи поточних ремонтів підземних комунікацій, а також при ліквідації наслідків негоди. Замовники робіт на підземних мережах тепер зобов’язані звертатися до підприємства «Миколаївські парки» для оформлення дозволів на видалення зелених насаджень.

Нагадаємо, що Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу звернулась до правоохоронних органів за фактом знесення понад 80 дерев на території Миколаївської обласної клінічної лікарні.

Як відомо, на території медичного закладу буде створено велике підземне укриття. Саме для проведення робіт підрядна організація «Антарес-Буд» на етапі підготовчих робіт знесла зелені насадження, що потрапляють в зону будівництва.

25 липня підрядники почали підготовчі роботи та спиляли дерева, на що почали скаржитись в соціальних мережах миколаївці. На це відреагували представники екоінспекції, які приїхали на місце разом з поліцією з вимогою надати усі дозвільні документи.

Також нагадаємо, що Миколаївська екологиня та громадська активістка Діана Крисінська обурилась тим, що дерева в місті поливають у найспекотніший час дня. Вона закликала працівників КП «Миколаївські парки» змінити графік поливу.

Раніше Діана Крисінська заявила про грубе порушення екологічних норм під час обрізки дерев на площі Соборній. Вона стверджує, що КП «Миколаївські парки» обрізає здорові гілки платанів, яким більше 30 років без дозволу.