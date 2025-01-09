Ріжуть здорові гілки, яким по 30 років, — фахівчиня з екобезпеки про обрізку платанів на Соборній

В. о. доцента кафедри екології ЧНУ ім. Петра Могили Діана Крисінська. Фото: Facebook сторінка екологині

Миколаївська екологиня та громадська активістка Діана Крисінська заявила про грубе порушення екологічних норм під час обрізки дерев на площі Соборній. Вона стверджує, що КП «Миколаївські парки» обрізає здорові гілки платанів, яким більше 30 років без дозволу.

Так вона прокоментувала публікацію «МикВісті» про скандальну обрізку дерев у Facebook.

Діана Крисінська, яка є кандидатом технічних наук з екологічної безпеки та викладачем кафедри екології ЧНУ ім. Петра Могили, зазначила, що працівники не змогли надати документів, що підтверджують законність робіт. Окрім того, вони не змогли чітко пояснити, який тип обрізки проводиться — санітарний чи формувальний.

— Я більше трьох років досліджую стан зелених насаджень у нашому місті. Ми сьогодні присутні під час їхніх робіт (з клонування гілок на Соборній, — прим.). Ріжуть здорові гілки, яким по 30 років. Це злочин. З директором не вийшло спілкування — на всі питання, пишіть інформаційні запити, а ми вам відповімо через 5 днів, а поки все спиляємо. Складається враження, що співробітники чітко розуміють, що це злочин проти природи, але є керівник, який все вирішує. Ситуація жахлива. На наші слова, що поки буде відповідь, тут понищать дерева — тільки самовдоволені усмішки керівництва. Гілка, якій більше 30 років на фото..., — зазначила вона у коментарі під публікацією «МикВісті».

Скриншот коментаря з Facebook Діани Крисинської під публікацією «МикВісті»

На відео громадського активіста Дмитра Рябченка екологиня розповіла, що платани на Соборній у чудовому стані та ідеально підходять для кліматичних умов міста. Ці дерева потребують мінімального втручання, бо мають здорову крону, і достатньо лише зрідка проводити санітарну обрізку для запобігання можливим пошкодженням.

— Особливу цікавість мене завжди викликали ці дерева, які ростуть на площі Соборній, тобто це наша прекрасна алея платанів, які мають прекрасний стан і є унікально гарними, унікально підходящими деревами для кліматичних умов нашого міста. Тобто це ті дерева, які відносяться до переліку дерев, які є морозостійкими, переносять складні умови по вологості, вони гарно зростають на бідних ґрунтах, — розповідає Діана Крисінська.

Вона наголошує, що обрізати дерева можна лише в межах санітарної обрізки, однак у звітах і свідченнях робітників були розбіжності, а сама обрізка проводиться без чіткої процедури з порушенням технології обробки зрізів.

— Причин для проведення формувальної обрізки законодавчо затверджених немає. Єдина обрізка, яка може проводитись з цим типом дерев і в тому стані, це тільки санітарна обрізка. На питання, якщо це формувальна обрізка, скільки крони вони знесли, фахівець-дендролог з 50-літнім стажем цього підприємства заявила, що це 30%. Це глибоке порушення проведення цієї формувальної обрізки, обгрунтування причин ця обрізка в такому випадку може проводитись, якщо ці дерева мають якісь показання, тобто вони хворіють, засохша крона. Кожен миколаївець, який в період літній проходить по Соборній, він бачить, що, ці дерева не засохші. На них купа зеленого листя, — зауважує еколог.

Одна з гілок, яку обрізали «Миколаївські парки» з платанів по Соборній. Фото: Діана Крисінська

Спеціалістка також зазначає, що ризикованим є і той факт, що комунальники проводять обрізку дерев у зимній період, оскільки зниження температури може пошкодити рослини.

— Через кілька днів у нас буде температура мінус один. Те, що ми бачимо, те, що станеться з цими деревами, з якими вони вже попрацювали, це не треба десятиліття цілого. Ці дерева втратили свою аеродинамічну стійкість. Обрізку треба робити на молоді пагони, один-два роки пагони тільки зрізати, не зрізати ці гірки. Формувальна обрізка, такий тип обрізки може застосовуватись, хіба що до дуже хворих дерев, — додала вона.

Діана Крисінська закликає міську владу, правоохоронців і екологічну прокуратуру втрутитися в ситуацію, оскільки знищення здорових дерев без відповідних документів є порушенням екологічних норм.

— Це якесь абсолютно свавілля. Тут має бути і дії відповідні поліції, екологічної прокуратури. Сьогодні вони ріжуть гілки, наступного року вони зроблять з цього пеньки, — резюмувала вона.

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Біографія: Діана Крисінська — в. о. доцента кафедри екології Медичного інституту ЧНУ імені Петра Могили, кандидат технічних наук. Вона закінчила ЧНУ імені Петра Могили у 2010 році за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища», здобувши кваліфікацію магістра екології. Після цього вступила до аспірантури цього ж університету на спеціальність «Екологічна безпека». У 2021 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Оцінювання рівня екологічної безпеки питного водопостачання».

Вона працювала завідувачем лабораторії хімії та екологічного моніторингу, помічником ректора, а також викладачем та старшим викладачем кафедри екології.

Як відомо, у вівторок, 7 січня, працівники «Миколаївських парків» обрізали платани по вулиці Соборній. Комунальники запевнили, що дерева не втратять своєї декоративної якості. Через це представники екоінспекції викликали поліцію для складення протоколу.

Директор КП «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай заявив, що обрізка дерев між Спаською та Великою Морською є частиною планових робіт, що виконуються згідно з затвердженим графіком та рішенням виконкому.

Вранці 8 січня комунальне підприємство відновило роботи з обрізки дерев. На місце події викликали співробітників поліції. Пізніше туди прибув директор КП «Миколаївські парки». У розмові він зауважив, що поліція не може забезпечити роботу комунальників і перешкоджають їм. Крім того, ексвіцемер Миколаєва Таміла Бугаєнко намагалася переконати працівників «Миколаївських парків» припинити обрізку платанів на Соборній. На її думку — це знущання над деревами.

Раніше в коментарі «МикВісті» екоінспекторка Наталя Барчук розповіла, це вже не перший випадок, коли працівники КП «Миколаївські парки» здійснюють обрізку дерев по вулиці Соборні із порушенням законодавства. В лютому 2024 року комунальники також проводили роботи з кронування дерев на вулиці Соборній. Тоді це викликало обурення містян та представників Держекоінспекції, роботи довелося призупинили.