Директор «Миколаївських парків» стверджує, що обрізка дерев на Соборній — законна: «Є рішення виконкому»

Директор КП «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай. Фото: «МикВісті»

Директор КП «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай заявив, що обрізка дерев між Спаською та Великою Морською є частиною планових робіт, що виконуються згідно з затвердженим графіком та рішенням виконкому.

Про це він розповів в коментарі «МикВісті».

Як відомо, у вівторок, 7 січня, працівники «Миколаївських парків» обрізали платани по вулиці Соборній. Комунальники запевнили, що дерева не втратять своєї декоративної якості. Через це представники екоінспекції викликали поліцію для складення протоколу.

Директор КП «Миколаївські парки» спілкується з представниками поліції щодо законності кронування дерев по вулиці Соборній. Фото: «МикВісті»

В свою чергу Дмитро Чучмай заявив, що звернувся до поліції після того, як Державна екологічна інспекція та депутатка обласної ради Алла Ряжських зупинили роботи з обрізки платанів на вулиці Соборній.

— Ми виконуємо роботи по формувальній обрізці платанів. Це наші планові роботи. Наразі Державна екологічна інспекція та депутат миколаївської обласної ради Алла Ряжських зупинили роботи, чим паралізували роботу нашого підприємства. Виконувати роботи ми не можемо. Я написав заяву до поліції, оскільки ми вважаємо, що у їхніх діях є ознаки кримінального правопорушення за статтею 206 (перешкоджання законній господарській діяльності, — прим.) Кримінального кодексу України. Нехай поліція розбирається, — зазначив Дмитро Чучмай.

На заяву екоінспекції про те, що КП «Миколаївські парки» відмовляється співпрацювати, директор відповів, що підприємство має всі необхідні документи для виконання робіт.

— У нас є всі необхідні документи, є рішення виконавчого комітету. Це наші роботи, які виконуються згідно з нашим статутом, – пояснив Дмитро Чучмай.

«Миколаївські парки» обрізали платани по вулиці Соборній. Фото: «МикВісті» «Миколаївські парки» обрізали платани по вулиці Соборній. Фото: «МикВісті»

Щодо зауважень екоінспекції, що обрізка є надмірною і може призвести до загибелі дерев, Чучмай відповів, що роботи проводяться у межах агротехнічних строків і відповідно до законодавства.

— Ми виконуємо роботи згідно з агротехнічними строками і відповідно до законодавства. Будемо продовжувати проводити роботи, — додав він.

Слід зазначити, що до складу виконавчого комітету Миколаївської міської ради входять:

Олександр Сєнкевич — міський голова;

Дмитро Фалько — секретар міськради;

Віталій Луков — перший заступник мера;

Сергій Коренєв — заступник мера;

Анатолій Петров — заступник мера;

Юрій Андрієнко — заступник мера;

Юрій Степанець — заступник мера;

Андрій Волков — керуючий справами виконкому;

Юрій Кормишкін — депутат Миколаївської облради;

Тахір Садрідінов — депутат Миколаївської облради;

Ольга Степаненко — голова ГО «Миколаївська обласна організація Всеукраїнської організації «Спілка осіб з інвалідністю України»;

Катерина Стоколяс — спеціаліст зі зв'язків з громадськістю та пресою КП «Миколаївпастранс»;

Микита Плеханов — голова ОСББ «Електронна 68», директор ТОВ «Аурум Сек'юріті Компані»;

Яна Павлюченко — безробітна;

Вікторія Шишкіна — адвокат;

Віталій Посмітний — майстер дільниці Миколаївського тепловозоремонтного заводу;

Андрій Стахурський — директор ТОВ «Тайрон»;

Сергій Бурковець — директор ТОВ «ЮгСудоремонт»;

Андрій Нічипорук — адвокат;

Сергій Прудкий — почесний громадянин міста;

Євген Кошка — заступник директора зі збуту та постачання ОКП «Миколаївоблтеплоенерго»;

Іван Горбатко — ФОП.

Раніше, в коментарі «МикВісті» екоінспекторка Наталя Барчук розповіла, це вже не перший випадок, коли працівники КП «Миколаївські парки» здійснюють обрізку дерев по вулиці Соборні із порушенням законодавства. В лютому 2024 року комунальники також проводили роботи з кронування дерев на вулиці Соборній. Тоді це викликало обурення містян та представників Держекоінспекції, роботи довелося призупинили.