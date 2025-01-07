Екоінспекція припинила роботи КП «Миколаївські парки» з обрізки платанів на Соборній

Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу зупинила чергову спробу КП «Миколаївські парки» провести обрізку платанів на пішохідній вулиці Соборній.

Про це пишуть «МикВісті».

В коментарі «МикВісті» екоінспекторка Наталя Барчук розповіла, це вже не перший випадок, коли працівники КП «Миколаївські парки» здійснюють обрізку дерев по вулиці Соборні із порушенням законодавства. В лютому 2024 року комунальники також проводили роботи з кронування дерев на вулиці Соборній. Тоді це викликало обурення містян та представників Держекоінспекції, роботи довелося призупинили.

На комунальному підприємстві тоді пояснили, що діяли згідно з законом. І оскільки дерева висаджувалися ще у 50-ті роки минулого століття, вони втратили свою декоративну якість та потребували омолодження.

Працівники «Миколаївських парків» спілкуються з представниками поліції щодо обрізки платанів по вулиці Соборній. Фото: «МикВісті» Поліція прибула на вулицю Соборну, де «Миколаївські парки» обрізають платани. Фото: «МикВісті»

Через ці роботи на директора підприємства Дмитра Чучмая вже було складено протокол, а справа наразі розглядається у апеляційному суді. Попри це, підприємство продовжило роботи з обрізки дерев.

— На гарячу лінію екоінспекції надійшла заява про те, що працівники КП продовжують обрізку платанів, попри те, що це питання вже було предметом кримінального провадження у минулому році. Тоді на директора підприємства «Миколаївські парки» Дмитра Чучмая було складено протокол і винесено постанову за статтею 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Однак він оскаржив рішення у суді, а підприємство, не чекаючи рішення апеляції, відновило роботи з обрізки дерев(по Соборній, — прим.), — розповіла Наталя Барчук.

За словами інспекторки, дії підприємства грубо порушують норми природоохоронного законодавства та можуть призвести до загибелі дерев.

— Спиляти всі гілки дерева — це не омолоджувальна обрізка, а пошкодження до ступеня припинення росту. Вони пошкодили дерево породи платан. Омолоджувальні роботи повинні проводитися поступово, рік за роком, щоб дерево мало змогу відновлюватися. Так сильно дерево обрізати неможливо. Окрім цього, серцевини спиляних дерев не обробляються належним чином, що може призвести до розвитку шкідників. Це дерево може через декілька років просто загинути. Те, що вони дають таку кругленьку крону, це не значить, що це дерево вже повноцінно існує, — наголосила Наталя Барчук.

Інспекторка зазначила, що майстер дільниці КП «Миколаївські парки» Тетяна Скибицька не надала жодних документів, які б підтверджували законність робіт, і відмовилася співпрацювати з екоінспекцією.

Також на місце приїхав керівник КП «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай. Фото: «МикВісті» Працівники «Миколаївських парків» обрізають платани по вулиці Соборній. Фото: «МикВісті»

Екоінспекція викликала поліцію для встановлення особистостей причетних до порушення. У результаті було складено протокол на майстра дільниці, яка керувала роботами, а самі роботи з обрізки зупинені.

— Ми викликали поліцію для фіксації особистостей причетних до порушення. Протокол було складено на майстра дільниці Яну Лужник, яка керувала роботами. У подальшому буде винесено постанову та накладено штраф, — пояснила Наталя Барчук.

Раніше комунальники пояснювали, що більшість гілок на цій ділянці по вулиці Соборній, сухі та потребують санітарної обрізки. А роботи проводяться у відповідний агротехнічний термін.

В свою чергу депутатка Миколаївської обласної ради від партії «Європейська солідарність» Алла Ряжських прокоментувала роботу КП. За її словами, комунальники пилять здорові дерева у той час, як по місту безліч сухих.