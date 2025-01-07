«Миколаївські парки» знову взялися обрізати платани на Соборній

Працівники «Миколаївських парків» обрізають платани по вулиці Соборній. Фото: "МикВісті"

Працівники «Миколаївських парків» знову обрізають платани по вулиці Соборній. Комунальники запевнили, що дерева не втратять своєї декоративної якості

Про це повідомили на сторінці комунального підприємства у Facebook.

За словами комунальників, більшість гілок на цій ділянці, сухі та потребують санітарної обрізки

«Роботи виконуються для запобігання падіння сухих гілок, під час вітрів, у зв’язку з тим, що у місті змінилися кліматичні умови, почастішали штормові вітри, які призводять до падіння гілок, а також дерев не тільки аварійних, але і здорових», — додали у «Миколаївських парках».

Працівники «Миколаївських парків» обрізають платани по вулиці Соборній. Фото: "МикВісті"

Також на підприємстві додали, що роботи проводяться у відповідний агротехнічний термін.

«Також наголосимо, що дерева не втратять своєї декоративної якості, навпаки після видалення сухих та гнилих гілок, дерева зможуть повноцінно розкритися та пустити нові, свіжі зелені пагони. Видалення сухих гілок, буде відбуватися саме на ділянці, де прогулюються мешканці та гості міста, вздовж пішохідної вулиці Соборної», — йдеться у повідомленні.

В свою чергу депутатка Миколаївської обласної ради від партії «Європейська солідарність» Алла Ряжських прокоментувала роботу КП. За її словами, комунальники пилять здорові дерева у той час, як по місту безліч сухих.

«Маючи більше 1000 сухих дерев у місті і лист керівника ДЖКГ про підтримку мораторія на омолоджувальну обрізку дерев КП «Миколаївські Парки» пилять здорові дерева. Олександр Сєнкевич (міський голова Миколаєва Олекскндр Сєнкевич,— прим.), вас не поважають ваші підлеглі», — написала вона у Facebook.

Працівники «Миколаївських парків» обрізають платани по вулиці Соборній. Фото: "МикВісті" Працівники «Миколаївських парків» обрізають платани по вулиці Соборній. Фото: "МикВісті"

Нагадаємо, що 22 лютого 2024 року комунальники також проводили роботи з кронування дерев на вулиці Соборній. Тоді це викликало обурення містян та представників Держекоінспекції, роботи довелося призупинили.

На комунальному підприємстві тоді пояснили, що діяли згідно з законом. І оскільки дерева висаджувалися ще у 50-ті роки минулого століття, вони втратили свою декоративну якість та потребували омолодження.

Перед цим, на початку лютого 2024 року екологи просили міську владу розробити програму правил догляду за зеленими насадженнями у Миколаєві. Зазначимо, що наразі у Миколаєві не розроблена концепція розвитку зелених зон, а інвентаризацію насаджень востаннє проводили у 2018 році.

У травні «Миколаївські парки» показали результат обрізки. Там вважають, що обрізані платани на Соборній повноцінно ростуть та пускають нові здорові пагони.