Директор КП «Парки» Чучмай заявив, що не піде з Соборної, поки не обріже «свої» дерева

8 січня в Миколаєві поновили скандальну обрізку дерев на Соборній. Фото: «МикВісті»

Директор КП «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай приїхав на Соборну, де другий день підряд комунальники намагаються обрізати дерева. Він заявив, що не поїде звідти, поки фахівці не завершать планові роботи.

Про це він сказав у момент спілкування із працівниками поліції, пишуть «МикВісті».

Нагадаємо, що вранці 8 січня комунальне підприємство відновило роботи з обрізки дерев. На місце події викликали співробітників поліції. Пізніше туди прибув директор КП «Миколаївські парки». У розмові він зауважив, що поліція не може забезпечити роботу комунальників і перешкоджають їм.

— Я забезпечую охорону громадського порядку, — сказав правоохоронець. — А при чому тут робота? Хай вона буде проти, я буду виконувати свої посадові обовʼязки. А права вона чи ні, нехай суд вирішує, експертиза екологічна, — відповів Дмитро Чучмай. — Повинна бути третя сторона, викликайте експерта.

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Однак, як зазначає кореспондент «МикВісті», навіть попри зауваження поліції, Дмитро Чучмай дав команду розпочинати роботи і розгортати автовишку.

— Я виконую роботу на своєму обʼєкті, на своїх деревах, бляха. Я тут буду, поки не завершу (обрізку, — прим), — сказав Дмитро Чучмай.

Як відомо, у вівторок, 7 січня, працівники «Миколаївських парків» обрізали платани по вулиці Соборній. Комунальники запевнили, що дерева не втратять своєї декоративної якості. Через це представники екоінспекції викликали поліцію для складення протоколу.

Директор КП «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай заявив, що обрізка дерев між Спаською та Великою Морською є частиною планових робіт, що виконуються згідно з затвердженим графіком та рішенням виконкому.

Раніше в коментарі «МикВісті» екоінспекторка Наталя Барчук розповіла, це вже не перший випадок, коли працівники КП «Миколаївські парки» здійснюють обрізку дерев по вулиці Соборні із порушенням законодавства. В лютому 2024 року комунальники також проводили роботи з кронування дерев на вулиці Соборній. Тоді це викликало обурення містян та представників Держекоінспекції, роботи довелося призупинили.