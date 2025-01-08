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У Миколаєві поновили обрізку дерев на Соборній: поліція та екоінспекція вже прибули на місце

8 січня в Миколаєві поновили скандальну обрізку дерев на Соборній. Фото: Діана Крисінська8 січня в Миколаєві поновили скандальну обрізку дерев на Соборній. Фото: Діана Крисінська

Вранці 8 січня комунальне підприємство «Миколаївські парки» відновило роботи з обрізки дерев на вулиці Соборній.

Про це повідомляють миколаївці в соціальних мережах.

Містяни зазначають, що на місце події прибули представники Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу та співробітники поліції. Крім того, самі працівники КП викликали директора «Миколаївських парків» Дмитра Чучмая.

8 січня в Миколаєві поновили скандальну обрізку дерев на Соборній. Фото: «МикВісті»8 січня в Миколаєві поновили скандальну обрізку дерев на Соборній. Фото: «МикВісті»
8 січня в Миколаєві поновили скандальну обрізку дерев на Соборній. Фото: «МикВісті»8 січня в Миколаєві поновили скандальну обрізку дерев на Соборній. Фото: «МикВісті»

На це у своїй сторінці в Facebook різко висловилась депутатка Миколаївської обласної ради Алла Ряжських.

— В нашому місті є традиція, ні, не в баню ходити, бо не відмитися деяким чиновникам від бруду порушення всіх можливих і неможливих норм та законів і здорового глузду. В нашому місті є традиція вбивати місто недолугими рішеннями від чиновників, які є найнятими робітниками і працюють за податки мешканців. Знов безлад і свавілля на Соборної, знов Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу ДЕІ виконує свої функції, — написала депутатка.

Вона зокрема запропонувала голові облради Антону Табунщику терміново скликати спільне засідання екологічної та правової комісій та запросити туди мера Олександра Сєнкевича, миколаївських посадовців та представників екоінспекції та поліції, а також ЗМІ.

Як відомо, у вівторок, 7 січня, працівники «Миколаївських парків» обрізали платани по вулиці Соборній. Комунальники запевнили, що дерева не втратять своєї декоративної якості. Через це представники екоінспекції викликали поліцію для складення протоколу.

Директор КП «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай  заявив, що обрізка дерев між Спаською та Великою Морською є частиною планових робіт, що виконуються згідно з затвердженим графіком та рішенням виконкому.

Раніше в коментарі «МикВісті» екоінспекторка Наталя Барчук розповіла, це вже не перший випадок, коли працівники КП «Миколаївські парки» здійснюють обрізку дерев по вулиці Соборні із порушенням законодавства. В лютому 2024 року комунальники також проводили роботи з кронування дерев на вулиці Соборній. Тоді це викликало обурення містян та представників Держекоінспекції, роботи довелося призупинили. 

У травні «Миколаївські парки» показали результат обрізки. Там вважають, що обрізані платани на Соборній повноцінно ростуть та пускають нові здорові пагони.

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