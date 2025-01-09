Ексвіцемер Миколаєва назвала знущанням обрізку дерев на Соборній: «Намагалась припинити, але марно»

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич разом з Тамілою Бугаєнко. Фото/ Facebook-сторінка Таміли Бугаєнко

Ексвіцемер Миколаєва Таміла Бугаєнко намагалася переконати працівників «Миколаївських парків» припинити обрізку платанів на Соборній. На її думку — це знущання над деревами.

Про це вона написала у Facebook у коментарі під дописом депутатки Миколаївської обласної ради Алли Ряжських.

Депутатка опублікувала допис з обуренням на дії комунальників щодо обрізки платанів. Вона зазначила, що місто вбивають «недолугі рішення від чиновників, які є найнятими робітниками і працюють за податки мешканців».

Під дописом зібралось чимало коментарів від людей, які також проти такої обрізки дерев. Негативно на роботу «Миколаївських парків» відреагувала і Таміла Буганко.

«Сьогодні зранку намагалася переконати їх, щоб вони припинили знущатися над платанами. Та марно», — написала вона.

Скриншот коментаря з Facebook

Зазначимо, що Таміла Бугаєнко з 1990 року до 2008 обіймала посаду заступника мера Миколаєва з гуманітарних питань при міському голові Володимирі Чайці. Також вона голова Миколаївської обласної організації профспілки працівників державних установ

Як відомо, у вівторок, 7 січня, працівники «Миколаївських парків» обрізали платани по вулиці Соборній. Комунальники запевнили, що дерева не втратять своєї декоративної якості. Через це представники екоінспекції викликали поліцію для складення протоколу.

Директор КП «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай заявив, що обрізка дерев між Спаською та Великою Морською є частиною планових робіт, що виконуються згідно з затвердженим графіком та рішенням виконкому.

Вранці 8 січня комунальне підприємство відновило роботи з обрізки дерев. На місце події викликали співробітників поліції. Пізніше туди прибув директор КП «Миколаївські парки». У розмові він зауважив, що поліція не може забезпечити роботу комунальників і перешкоджають їм.

Раніше в коментарі «МикВісті» екоінспекторка Наталя Барчук розповіла, це вже не перший випадок, коли працівники КП «Миколаївські парки» здійснюють обрізку дерев по вулиці Соборні із порушенням законодавства. В лютому 2024 року комунальники також проводили роботи з кронування дерев на вулиці Соборній. Тоді це викликало обурення містян та представників Держекоінспекції, роботи довелося призупинили.