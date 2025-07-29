«Це знущання, а не догляд», — миколаївська екологиня розкритикувала КП «Парки» за полив дерев у спеку

Працівники КП «Миколаївські парки» вдень поливають дерева. Фото: Діана Крисінська

Миколаївська екологиня та громадська активістка Діана Крисінська обурилась тим, що дерева в місті поливають у найспекотніший час дня. Вона закликала працівників КП «Миколаївські парки» змінити графік поливу.

У своєму дописі в соцмережах вона опублікувала фото та відео поливу дерев по проспекту Центральному між вулицями Маріупольською та Малою Морською.

Діана Крисінська каже: полив опівдні шкодить рослинам.

— Люди, якщо у вас квіти чи рослини, от ви б їх у своєму садку поливали опівдні?! Звичайно, що ні! Миколаїв — це все наш садок, зараз прямо опівдні проводиться полив рослин по проспекту Центральному між Маріупольською і Малою Морською. Погляньте на ці бідні липи... Вони ж живі, — написала Діана Крисінська.

Екологиня закликала комунальників поливати дерева вранці або ввечері, коли немає прямого сонця, і підкреслила, що це елементарне правило, яке не потребує глибоких знань.

Стан дерев, які працівники КП «Миколаївські парки» поливають їх вдень. Фото: Діана Крисінська Стан дерев, які працівники КП «Миколаївські парки» поливають їх вдень. Фото: Діана Крисінська Стан дерев, які працівники КП «Миколаївські парки» поливають їх вдень. Фото: Діана Крисінська

— Це згубно для живого. Це знущання. Робіть це зранку, а ще краще ввечері. Ну, це ж прості речі. Тут навіть вищої освіти не треба, щоб розуміти такі речі, — зазначила Діана Крисінська.

Раніше Діана Крисінська заявила про грубе порушення екологічних норм під час обрізки дерев на площі Соборній. Вона стверджує, що КП «Миколаївські парки» обрізає здорові гілки платанів, яким більше 30 років без дозволу.