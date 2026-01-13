Миколаєві хочуть спростити процедуру знесення дерев

Знесення дерев у Миколаєві. Архівне фото МикВісті

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради планує затвердити доповнення до порядку видалення зелених насаджень на території міста.

Відповідний проєкт рішення оприлюднили на сайті міськради.

Зміни стосуються процедури ухвалення рішень комісією, порядку оформлення документів та контролю за виконанням робіт.

Зокрема, пропонується дозволити передавати акти на видалення дерев у роботу, навіть якщо члени комісії не дійшли повної згоди, але більшість підтримала рішення і не було надано обґрунтованих заперечень.

Також у документі прописали, що аварійні, сухостійні та пошкоджені дерева можна буде видаляти без окремих дозволів — лише на підставі акта обстеження. Якщо ж ідеться про здорові дерева, для їхнього знесення обов’язково оформлюватимуть наказ і ордер.

Окремо визначили роль КП «Миколаївські парки» — підприємство розподілятиме акти між відповідальними службами з урахуванням того, хто відповідає за утримання конкретної території. Якщо ж роботи передадуть іншому виконавцю, дозвільні документи доведеться переоформлювати.

Крім того, виконавці робіт з видалення чи обрізки дерев повинні будуть вносити інформацію про виконання робіт у спеціальну Google-таблицю за встановленою формою.

Скриншот проєкту рішення виконавчого комітету

Нагадаємо, що у серпні 2025 року виконком Миколаївської міської ради ухвалив новий порядок видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень у місті. Тепер мешканці мають звертатися безпосередньо до КП «Миколаївські парки» із заявами про знесення дерев.

Скандал зі знесення дубів у Миколаєві

Як відомо, в Інгульському районі Миколаєва навесні цього року розпочалися підготовчі роботи для будівництва АЗС«ОККО» та магазинів. Ділянка розташована на перетині проспекту Богоявленського та вулиці Кобера — у зеленій зоні між багатоповерхівками та територією державного підприємства «Зоря»-«Машпроект». 7 травня, підрядник разом із представницею Державної екологічної інспекції обстежили ділянку. За результатами підрахунків, для реалізації проєкту планують знищити 182 дерева — переважно дуби віком 40-60 років.

Зазначимо, що попередні громадські слухання пройшли онлайн 2 липня. Тоді учасники розкритикували звіт з оцінки впливу на довкілля та звинуватили представників забудовника в плагіатстві.

Також головний архітектор Миколаєва Євген Поляков розкритикував забудовника. Хоча до цього висловлював подив, що на земельній ділянці планують знести майже дві сотні багаторічних дубів. Євген Поляков заявив, що не погоджувався на вирубку дубів на цій ділянці, а навпаки вимагав від орендаря висадити додатково 57 дерев, і це, за його словами, зафіксовано в договорі оренди. Окрім того, запевняє головний архітектор Миколаєва, компанія «Світ здоров’я» не має права «здійснювати дії, які призведуть до зміни екологічної ситуації», попри те, що сам факт будівництва АЗС уже вплине на екологічну ситуацію там.

