У Миколаєві частково демонтують ще дві пошкоджені обстрілами будівлі

Будівельники почали зносити будинок на Пограничній, 43 у Миколаєві, фото: «МикВісті»

У Миколаєві планують частково демонтувати ще два об’єкти, пошкоджені внаслідок російських обстрілів. Йдеться про житловий будинок та адміністративну будівлю, які визнали потенційно аварійно небезпечними.

Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті виконавчого комітету Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті». Його мають ухвалити найближчого засідання, що заплановане на 13 травня.

Згідно з документом, у житловому будинку по вулиці Олексія Вадатурського, 31 планують провести демонтаж і ліквідацію шести квартир: №1, 2, 3, 4, 5 та14. Ця будівля постраждала внаслідок обстрілу центра Миколаєва у ніч на 22 січня 2025 року.

Водночас передбачається демонтаж потенційно небезпечних ділянок блоку №2 адміністративної будівлі по вулиці Вадима Благовісного, 24. Вона знаходиться неподалік пошкодженої обстрілом будівлі Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського.

У проєкті рішення зазначається, що роботи необхідні через пошкодження будівель внаслідок військової агресії Російської Федерації.

Переробка відходів руйнації у Миколаєві

Свою роботу завод з переробки будівельного сміття у Миколаєві почав навесні 2025 року. Проєкт реалізували за підтримки Японської агенції міжнародного співробітництва (JICA), яка надала спеціалізовану техніку, а майданчик для розміщення заводу облаштували за кошти бюджету міста.

Потужності техніки дозволяють переробляти близько 12 тисяч тонн такого сміття в місяць, а отриманий матеріал хочуть використовувати для ремонту доріг.

Лише на кінець 2024 року у Миколаєві накопичилося близько 120 тисяч тонн будівельного сміття. Станом на січень 2025 року завод переробив у будівельні матеріали 4,5 тисячі тонн відходів руйнації.

У коментарі «МикВісті» заступник міського голови Сергій Коренєв повідомив, що завод з переробки будсміття у Миколаєві планують використовувати для потреб ще двох областей: Херсонщини та частини Кіровоградщини.

Водночас громадам, які хочуть користуватись послугами заводу з переробки будівельного сміття після руйнувань, пропонують два варіанти співпраці. У першому вони можуть повністю передавати відходи для переробки, сплачуючи меншу ціну, а у другому — отримувати назад перероблений матеріал, але така опція буде дорожчою.

На території Миколаєва станом на лютий 2026 року накопичилось вже 4,6 мільйона тонн відходів від руйнувань.