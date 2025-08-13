Громади зможуть переробляти відходи руйнації в Миколаєві та забирати 75% продукції

JICA та ПРООН допомогли Миколаєві технікою для нового майданчика з переробки відходів руйнувань, фото МикВісті

У Миколаєві завод із переробки будівельного сміття від пошкоджених будівель прийматиме відходи з інших громад та безпосередньо від миколаївців.

Порядок функціонування майданчика для тимчасового зберігання відходів від руйнувань затвердили на засіданні виконкому у середу, 13 серпня, повідомляють «МикВісті».

Директор Департаменту ЖКГ Дмитро Бездольний зазначив, що на майданчику приймають відходи від руйнувань, зокрема бетон, цеглу, метал, деревину, скло та інші матеріали.

Мешканці Миколаєва мають право самостійно привозити відходи від руйнувань. Також Дмитро Бездольний зазначив, що на майданчику прийматимуть і відходи з інших громад, тарифи на перероблення будуть затверджені згодом.

Відповідно до проєкту рішення, інші територіальні громади зможуть отримати 75% готової продукції, за умови що 20 % спрямовується на потреби Миколаївської міської територіальної громади, а 5% від загального обсягу — це пил.

На майданчику сміття сортуватимуть, а після за допомогою дробарок та просіювальних машин сортуватимуть на шість категорій. Оператор — КП «ЕЛУ автодоріг» раз на три місяці має подавати Департаменту ЖКГ звіт про кількість відходів від руйнувань, що з ними зробили та скільки залишилось.

Нагадаємо, що за два місяці роботи завод із переробки будівельного сміття від пошкоджених будівель у Миколаєві обробив 3692 тонни уламків.

Новий завод із переробки відходів руйнації запрацював у Миколаєві влітку 2025 року. Зокрема завод з переробки будсміття планують використовувати для потреб ще двох областей: Херсонщини та частини Кіровоградщини.

Також міська влада збирається запустити виробництво будівельних матеріалів, які перероблятиме з відходів від руйнувань і використовуватиме для ремонту міської інфраструктури.

Відходи руйнації на Миколаївщині

На кінець 2023 року Миколаївщина — серед шести областей, що найбільше засмічені відходами руйнації: вони займають територію в понад півмільйона метрів квадратних регіону. Зараз частина цих відходів зберігається на сміттєвих полігонах, ще частина — досі на місцях руйнації. Це завдає шкоди довкіллю області: відходи руйнації забруднюють воду, грунти, повітря. А тому постає питання їх професійної утилізації та повторної переробки для відбудови області, розповідається у статті «МикВісті» «Підняти з руїн: Як на Миколаївщині збираються позбуватися відходів руйнації?».

Станом на кінець листопада 2023 року будівельним сміттям, утвореним внаслідок обстрілів, було засмічено 57 гектарів території Миколаївської області. Водночас в Департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва повідомляли, що до кінця 2023 року місто має отримати спеціальну установку для подрібнення відходів руйнації.

Протягом 2023 року у Миколаївській області визначили п’ять місць тимчасового зберігання відходів від руйнувань.

Про плани збудувати на території Миколаївської області завод з переробки будівельних відходів, які утворилися внаслідок ворожих обстрілів, повідомляли ще два роки тому — влітку 2023 року. Передбачалося, що завод працюватиме для переробки будівельних відходів двох областей: Миколаївської та Херсонської. Про це тоді сказав голова Шевченківської громади Олег Пилипенко. А у Шевченківській громаді хочуть зайнятися утилізацією небезпечних відходів руйнації, що містять азбест.

Зокрема повідомлялось, що, збудувати завод з переробки твердих побутових відходів у Миколаєві планує японська агенція з міжнародного співробітництва JICA — вона передала місту техніку для переробки будівельного сміття на суму близько 5 мільйонів євро. Очікувалося, що реалізація проєкту з будівництва в Миколаєві заводу з переробки будівельного сміття почнеться на початку 2025 року, а навчати персонал почнуть вже восени.

Станом на 1 липня 2024 року через російські обстріли на Миколаївщині утворилося майже 6 тисяч тонн будівельних відходів.

