Завод із переробки відходів руйнації у Миколаєві вже опрацював 3,6 тис. тонн: це приблизно як три зруйновані п’ятиповерхівки

Завод із переробки будівельного сміття у Миколаєві, фото: «МикВісті»

За два місяці роботи завод із переробки будівельного сміття від пошкоджених будівель у Миколаєві обробив 3692 тонни уламків.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич під час пресконференції 30 липня, підбиваючи підсумки першого півріччя, пишуть «МикВісті».

— Ці уламки розробляються на щебеневу крихту, відсів і зможуть бути використані, наприклад, у підкладці доріг, створенні будівельних матеріалів, — уточнив Олександр Сєнкевич.

Новий завод із переробки відходів руйнації запрацював у Миколаєві влітку 2025 року. Зокрема завод з переробки будісміття планують використовувати для потреб ще двох областей: Херсонщини та частини Кіровоградщини.

Також міська влада збирається запустити виробництво будівельних матеріалів, які перероблятиме з відходів від руйнувань і використовуватиме для ремонту міської інфраструктури.