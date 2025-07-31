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Міська влада планує запустити виробництво будматеріалів з переробки відходів руйнувань у Миколаєві

Завод із переробки будівельного сміття у Миколаєві, фото: «МикВісті»Завод із переробки будівельного сміття у Миколаєві, фото: «МикВісті»

У Миколаєві міська влада збирається запустити виробництво будівельних матеріалів, які перероблятиме з відходів від руйнувань і використовуватиме для ремонту міської інфраструктури.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич під час пресконференції 30 липня, передають «МикВісті».

Він нагадав, що наразі у місті працює завод із переробки будівельного сміття від пошкоджених будівель. На сьогодні перероблено 3692 тонни уламків, додав міський голова. 

— Ці уламки розробляються на щебеневу крихту, відсів і зможуть бути використані, наприклад, у підкладці доріг, створенні будівельних матеріалів, — уточнив Олександр Сєнкевич

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Мер також розповів, що у місті планують переробляти відходи руйнація на будівельні матеріали: елементи зливових систем, шлакоблоки, пресована цегла. 

— Ми разом з партнерами плануємо запуск власного виробництва будівельних матеріалів. Це елементи зливових систем, шлакоблоки, пресована цегла, які ми можемо використовувати в ремонті міської інфраструктури. Це гарний приклад циркулярної економіки, коли те, що є будівельним сміттям переробляється і використовується наново, — сказав Олександр Сєнкевич.

Він також додав, що сподівається розповісти про результати цієї роботи вже до кінця 2025 року. 

— Дякую нашим партнерам. Ми вже подали заявку на додаткове обладнання і додаткові потужності. Сподіваюсь, що до кінця року зможу прозвітувати про розширення цієї роботи, — сказав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, що влітку 2025 року у Миколаєві запрацював новий завод із переробки будівельного сміття від будинків пошкоджених під час обстрілу міста. Зокрема завод з переробки будісміття планують використовувати для потреб ще двох областей: Херсонщини та частини Кіровоградщини.

Відходи руйнації на Миколаївщині

На кінець 2023 року Миколаївщина — серед шести областей, що найбільше засмічені відходами руйнації: вони займають територію в понад півмільйона метрів квадратних регіону. Зараз частина цих відходів зберігається на сміттєвих полігонах, ще частина — досі на місцях руйнації. Це завдає шкоди довкіллю області: відходи руйнації забруднюють воду, грунти, повітря. А тому постає питання їх професійної утилізації та повторної переробки для відбудови області, розповідається у статті «НикВести» «Підняти з руїн: Як на Миколаївщині збираються позбуватися відходів руйнації?».

Станом на кінець листопада 2023 року будівельним сміттям, утвореним внаслідок обстрілів, було засмічено 57 гектарів території Миколаївської області. Водночас в Департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва повідомляли, що до кінця 2023 року місто має отримати спеціальну установку для подрібнення відходів руйнації.

Протягом 2023 року у Миколаївській області визначили п’ять місць тимчасового зберігання відходів від руйнувань.

Про плани збудувати на території Миколаївської області завод з переробки будівельних відходів, які утворилися внаслідок ворожих обстрілів, повідомляли ще два роки тому — влітку 2023 року. Передбачалося, що завод працюватиме для переробки будівельних відходів двох областей: Миколаївської та Херсонської. Про це тоді сказав голова Шевченківської громади Олег Пилипенко. А у Шевченківській громаді хочуть зайнятися утилізацією небезпечних відходів руйнації, що містять азбест. 

Зокрема повідомлялось, що ,збудувати завод з переробки твердих побутових відходів у Миколаєві планує японська агенція з міжнародного співробітництва JICA — вона передала місту техніку для переробки будівельного сміття на суму близько 5 мільйонів євро. Очікувалося, що реалізація проєкту з будівництва в Миколаєві заводу з переробки будівельного сміття почнеться на початку 2025 року, а навчати персонал почнуть вже восени.

Станом на 1 липня 2024 року через російські обстріли на Миколаївщині утворилося майже 6 тисяч тонн будівельних відходів. 

Читайте також статтю «МикВісті» «Ековідбудова півдня: куди зникають відходи руйнації та чим корисний приклад Харкова».

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