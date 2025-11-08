JICA підтримала ініціативу Миколаєва з переробки відходів руйнувань від інших громад: їм пропонують два типи умов

JICA та ПРООН допомогли Миколаєві технікою для нового майданчика з переробки відходів руйнувань. Фото: «МикВісті»

Громадам, які хочуть користуватись послугами заводу з переробки будівельного сміття після руйнувань, пропонують два варіанти співпраці. У першому вони можуть повністю передавати відходи для переробки, сплачуючи меншу ціну, а у другому — отримувати назад перероблений матеріал, але така опція буде дорожчою.

Про це йшлось під час брифінгу заступників директора департаменту ЖКГ, повідомляють «МикВісті».

Згідно третього контракту ДЖКГ з UNDP, буде передбачено частковий або повний демонтаж ряду обʼєктів у Миколаєві, матеріали з яких направлять на переробку. Однак завод зможе приймати відходи й від сусідніх громад.

— Ми обговорювали це з JICA, вони підтримали. Тут треба визначитися з двома основними питаннями. На жаль, це платно для громад, тому що ми можемо забезпечувати фінансування з рахунок коштів міста Миколаєва тільки по нашим відходам. Друге — що саме від нас захочуть громади. Є два варіанти розвитку подій. Перше — це надати нам відходи і все. Тому тут буде ціна трохи нижча, тому що той матеріал, який буде отриманий після переробки, залишиться для потреб міста Миколаєва. Другий варіант — вони нам віддадуть, щоб ми переробили і повернули їм цей перероблений матеріал. Тут буде трохи дорожче, тому що ми повинні забезпечити роботи наших механізмів і потім віддати відповідний відсортований матеріал. На мій погляд, для громад, які поруч знаходяться з містом Миколаєвом, все ж таки другий варіант буде логічним з точки зору реалізації постанови. Але це вже не їх вибір, як то кажуть, — пояснив Ігор Набатов.

Крім того, він нагадав, що скористуватись послугою безкоштовно можуть і самі миколаївці.

— Для містян це безкоштовно, вони не повинні нічого платити. Я знаю, що в нас є випадки, коли люди звертаються, самостійно привозять, але це дуже поодинокі випадки, коли є така можливість. Фактично все те, що треба вивозити в рамках міста, забезпечується силами комунальних підприємств. І вивозиться саме технікою, — додав він.

Нагадаємо, що за два місяці роботи завод із переробки будівельного сміття від пошкоджених будівель у Миколаєві обробив 3692 тонни уламків.

Новий завод із переробки відходів руйнації запрацював у Миколаєві влітку 2025 року. Зокрема завод з переробки будсміття планують використовувати для потреб ще двох областей: Херсонщини та частини Кіровоградщини.

Також міська влада збирається запустити виробництво будівельних матеріалів, які перероблятиме з відходів від руйнувань і використовуватиме для ремонту міської інфраструктури.

Відходи руйнації на Миколаївщині

На кінець 2023 року Миколаївщина — серед шести областей, що найбільше засмічені відходами руйнації: вони займають територію в понад півмільйона метрів квадратних регіону. Зараз частина цих відходів зберігається на сміттєвих полігонах, ще частина — досі на місцях руйнації. Це завдає шкоди довкіллю області: відходи руйнації забруднюють воду, грунти, повітря. А тому постає питання їх професійної утилізації та повторної переробки для відбудови області, розповідається у статті «МикВісті» «Підняти з руїн: Як на Миколаївщині збираються позбуватися відходів руйнації?».

Станом на кінець листопада 2023 року будівельним сміттям, утвореним внаслідок обстрілів, було засмічено 57 гектарів території Миколаївської області. Водночас в Департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва повідомляли, що до кінця 2023 року місто має отримати спеціальну установку для подрібнення відходів руйнації.

Протягом 2023 року у Миколаївській області визначили п’ять місць тимчасового зберігання відходів від руйнувань.

Про плани збудувати на території Миколаївської області завод з переробки будівельних відходів, які утворилися внаслідок ворожих обстрілів, повідомляли ще два роки тому — влітку 2023 року. Передбачалося, що завод працюватиме для переробки будівельних відходів двох областей: Миколаївської та Херсонської. Про це тоді сказав голова Шевченківської громади Олег Пилипенко. А у Шевченківській громаді хочуть зайнятися утилізацією небезпечних відходів руйнації, що містять азбест.

Зокрема повідомлялось, що, збудувати завод з переробки твердих побутових відходів у Миколаєві планує японська агенція з міжнародного співробітництва JICA — вона передала місту техніку для переробки будівельного сміття на суму близько 5 мільйонів євро. Очікувалося, що реалізація проєкту з будівництва в Миколаєві заводу з переробки будівельного сміття почнеться на початку 2025 року, а навчати персонал почнуть вже восени.

Станом на 1 липня 2024 року через російські обстріли на Миколаївщині утворилося майже 6 тисяч тонн будівельних відходів.

